Трое мирных жителей пострадали от обстрела в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
ВСУ 17 июня обстреляли грайворонское село Гора-Подол. Ранены три человека, есть разрушения.
В больницу за помощью обратились мужчина и две женщины. У пострадавших — минно-взрывные травмы и контузия.
Разрушения есть в четырёх квартирах двух многоквартирных домов, пяти частных домах, в административном здании и соцобъекте.
Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Напомним, что утром ВСУ атаковали несколько населённых пунктов Грайворонского горокруга беспилотниками. Пострадавших среди мирных жителей не было. Повреждены машины, МКД. Несколько сёл на время остались без света.