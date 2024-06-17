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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

ВСУ обстреляли село Гора-Подол в Белгородской области, есть раненые

Трое мирных жителей пострадали от обстрела в Белгородской области

17 июня 2024, 11:39
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли село Гора-Подол в Белгородской области, есть раненые

У пострадавших — минно-взрывные травмы и контузия. Разрушения есть в квартирах и частных домах, социальном объекте и административном здании. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 17 июня обстреляли грайворонское село Гора-Подол. Ранены три человека, есть разрушения.

В больницу за помощью обратились мужчина и две женщины. У пострадавших — минно-взрывные травмы и контузия.

Разрушения есть в четырёх квартирах двух многоквартирных домов, пяти частных домах, в административном здании и соцобъекте.

Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Напомним, что утром ВСУ атаковали несколько населённых пунктов Грайворонского горокруга беспилотниками. Пострадавших среди мирных жителей не было. Повреждены машины, МКД. Несколько сёл на время остались без света.

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