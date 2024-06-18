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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Белгороде встречают нового чиновника и недовольны идеей повышения цен на проезд

В Белгороде встречают нового чиновника и недовольны идеей повышения цен на проезд

18 июня 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 18 июня, белгородцы обсуждали новые кадровые перестановки, студента, дважды пытавшегося перейти русско-украинскую границу, а также возможное повышение стоимости проезда в автобусах. Подробности читайте в материале Бел.Ру.

Новые кадровые перестановки

Новым руководителем управления образования города Белгорода стал кандидат наук Михаил Шейченко. Ранее эту должность занимала Ирина Гричаникова, которая покинула пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. О её увольнении стало известно вчера, 17 июня. Она занимала пост с 2015 года.

До назначения на эту должность Шейченко работал директором школы № 17, заместителем директора центра образования № 1, а также ректором Белгородского института развития образования. В 2019 году он победил в региональном конкурсе «Директор школы».

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Студент попал в тюрьму из-за госизмены

Студент из Таганрога дважды пытался прорваться через российско-украинскую границу, чтобы вступить в запрещённый «Легион „Свобода России“»*. Ранее Владислав Поручиков учился в Инженерно-технологической академии Таганрога, а предпринять первую попытку перехода в Украину решил в феврале 2023 года.

Сразу после начала специальной военной операции парень начал изучать эту тему и решил вступить в запрещённый легион, поэтому уже в мае 2023 года написал соответствующее заявление. Вербовщики посоветовали ему приехать 2 июня 2023 года в Грайворон, чтобы встретиться с другим «добровольцем» и получить инструкции по переходу границы.

Однако встреча не состоялась: студента за пьянство задержали полицейские, и тот провёл в отделении сутки. После случившегося парень пытался связаться со своим нанимателем, и, не получив ответа, решил сам отправиться к границе. Только дойти туда он не успел: его снова задержали за злоупотребление алкоголем и назначили административный арест.

После задержания у границы парня обвинили в госизмене и вербовке в террористическую организацию. Студент признал себя виновным в госизмене, но отрицал попытку вступления в запрещённый легион. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

*признан террористическим и запрещён в Российской Федерации.

Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор
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Стоимость проезда вырастет?

Накануне замгубернатора Белгородской области предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда в автобусах, что очень не понравилось местным жителям. Многие начали интересоваться, почему в такой ситуации город не может рассчитывать на федеральную поддержку, ведь из-за обстрелов пассажиропоток снизился.

«Получается, из-за того, что город обстреливается, мы ещё и платить больше должны?» — задала вопрос одна жительница.

Женщину поддержали и другие комментаторы, а обращение увидел министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Чиновник отметил, что увеличение стоимости связано не с уменьшением пассажиропотока, а с экономическими процессами: инфляцией, ценами на топливо, ремонт и другим.

При этом он напомнил, что стоимость проезда в Белгороде не менялась с 2019 года.

«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда
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