В Белгороде встречают нового чиновника и недовольны идеей повышения цен на проезд

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Новым руководителем управления образования города Белгорода стал кандидат наук Михаил Шейченко. Ранее эту должность занимала Ирина Гричаникова, которая покинула пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. О её увольнении стало известно вчера, 17 июня. Она занимала пост с 2015 года.
До назначения на эту должность Шейченко работал директором школы № 17, заместителем директора центра образования № 1, а также ректором Белгородского института развития образования. В 2019 году он победил в региональном конкурсе «Директор школы».
Студент из Таганрога дважды пытался прорваться через российско-украинскую границу, чтобы вступить в запрещённый «Легион „Свобода России“»*. Ранее Владислав Поручиков учился в Инженерно-технологической академии Таганрога, а предпринять первую попытку перехода в Украину решил в феврале 2023 года.
Сразу после начала специальной военной операции парень начал изучать эту тему и решил вступить в запрещённый легион, поэтому уже в мае 2023 года написал соответствующее заявление. Вербовщики посоветовали ему приехать 2 июня 2023 года в Грайворон, чтобы встретиться с другим «добровольцем» и получить инструкции по переходу границы.
Однако встреча не состоялась: студента за пьянство задержали полицейские, и тот провёл в отделении сутки. После случившегося парень пытался связаться со своим нанимателем, и, не получив ответа, решил сам отправиться к границе. Только дойти туда он не успел: его снова задержали за злоупотребление алкоголем и назначили административный арест.
После задержания у границы парня обвинили в госизмене и вербовке в террористическую организацию. Студент признал себя виновным в госизмене, но отрицал попытку вступления в запрещённый легион. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.
*признан террористическим и запрещён в Российской Федерации.
Накануне замгубернатора Белгородской области предложил поднять вопрос об увеличении стоимости проезда в автобусах, что очень не понравилось местным жителям. Многие начали интересоваться, почему в такой ситуации город не может рассчитывать на федеральную поддержку, ведь из-за обстрелов пассажиропоток снизился.
«Получается, из-за того, что город обстреливается, мы ещё и платить больше должны?» — задала вопрос одна жительница.
Женщину поддержали и другие комментаторы, а обращение увидел министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Чиновник отметил, что увеличение стоимости связано не с уменьшением пассажиропотока, а с экономическими процессами: инфляцией, ценами на топливо, ремонт и другим.
При этом он напомнил, что стоимость проезда в Белгороде не менялась с 2019 года.