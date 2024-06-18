В Белгороде встречают нового чиновника и недовольны идеей повышения цен на проезд

Однако встреча не состоялась: студента за пьянство задержали полицейские, и тот провёл в отделении сутки. После случившегося парень пытался связаться со своим нанимателем, и, не получив ответа, решил сам отправиться к границе. Только дойти туда он не успел: его снова задержали за злоупотребление алкоголем и назначили административный арест.