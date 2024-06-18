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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

Суд

Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор

18 июня 2024, 11:17
Фото: 1MI
Суд

Задержанного в Белгороде студента-перебежчика осудили на девять лет

Таганрогский студент, которого в 2023 году задержали за попытку пересечь русско-украинскую границу и вступить в запрещённый украинский легион, осудили на девять лет лишения свободы, сообщает «Коммерсантъ».
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Граница

Владислав Поручиков — бывший студент Инженерно-технологической академии в Таганроге. В феврале 2023 года он пытался пересечь границу России с Украиной в Белгородской области и вступить в «Легион „Свобода России“*».

По версии следствия, после начала специальной военной операции в 2022 году студент стал изучать украинские информационные ресурсы и проникся ненавистью к России. Он решил бороться с ВС РФ и вступил в вступить в запрещённый легион. Парень отправил заявление о приёме из-за границы, чтобы его не перехватили сотрудники российских спецслужб, пишет издание.

В мае 2023 года Поручиков написал заявление о вступлении в террористическую организацию и отправил сканы необходимых документов, включая военный билет. После этого он вернулся в Россию и уже в Белгороде через соцсети связался с вербовщиками. Они посоветовали ему приехать 2 июня 2023 года в Грайворон, чтобы встретиться с другим «добровольцем» и получить инструкции по переходу границы.

Однако встреча не состоялась, так как в этот день Поручикова задержали полицейские за пьянство и доставили в отделение. Он вышел оттуда только 3 июня. Будучи на свободе, студент безуспешно пытался связаться с нанимателями. Не получив ответа, он сам отправился к границе, но его снова задержали за злоупотребление алкоголем и назначили административный арест.

После задержания у границы и проверки в ФСБ Поручикову предъявили обвинение в госизмене и вербовке в террористическую организацию. Молодой человек признал обвинение в госизмене, но отрицал намерение вступить в ряды запрещённого формирования.

В итоге суд признал Поручикова виновным по обеим вменяемым ему статьям — «попытка участия в деятельности террористической организации» (ст. 30 и ч. 1 ст. 205.5) и «госизмена» (ч. 2 ст. 30 и ч. 1 ст. 275 УК РФ). Подсудимого приговорили к девяти годам лишения свободы. Адвокат уже подал апелляционную жалобу.

*признан террористическим и запрещён в Российской Федерации.

Силовики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на Украину
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