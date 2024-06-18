Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор

Однако встреча не состоялась, так как в этот день Поручикова задержали полицейские за пьянство и доставили в отделение. Он вышел оттуда только 3 июня. Будучи на свободе, студент безуспешно пытался связаться с нанимателями. Не получив ответа, он сам отправился к границе, но его снова задержали за злоупотребление алкоголем и назначили административный арест.