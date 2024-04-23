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В Брянске задержали россиянина, планировавшего теракт

ФСБ задержала готовившего теракт в приграничье россиянина

23 апреля 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney

В Брянске задержали россиянина, планировавшего теракт

Мужчина должен был подготовить теракт по заданию украинской террористической организации. Подозреваемого задержали, у него изъяли самодельную взрывчатку, сообщают «‎Брянские новости».
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ФСБ

ФСБ предотвратила теракт в Брянской области. Задержан мужчина, который, по данным ведомства, планировал теракт по заданию украинской террористической организации. У подозреваемого изъята самодельная взрывчатка, которую он намеревался использовать при совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации и пособничестве в совершении теракта. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Недавно ВСУ обстреляли Суземку в Брянской области. В результате атаки повреждены шесть домов, жертв среди населения нет, неофициальные источники сообщали о трёх прилётах по селу.

Так же, как и в Белгородской области, праздник 9 Мая в Брянской области пройдёт без парада, салюта и массовых гуляний.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#ФСБ#Угроза#Теракт#Брянская область#Приграничье
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