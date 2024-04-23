ФСБ задержала готовившего теракт в приграничье россиянина

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
ФСБ предотвратила теракт в Брянской области. Задержан мужчина, который, по данным ведомства, планировал теракт по заданию украинской террористической организации. У подозреваемого изъята самодельная взрывчатка, которую он намеревался использовать при совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации и пособничестве в совершении теракта. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
Недавно ВСУ обстреляли Суземку в Брянской области. В результате атаки повреждены шесть домов, жертв среди населения нет, неофициальные источники сообщали о трёх прилётах по селу.
Так же, как и в Белгородской области, праздник 9 Мая в Брянской области пройдёт без парада, салюта и массовых гуляний.