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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

На жительницу Белгорода возбудили уголовное дело за кражу терминала

Белгородка украла в продуктовом магазине терминал, приняв его за телефон

18 июня 2024, 12:38
Фото: freepik.com

На жительницу Белгорода возбудили уголовное дело за кражу терминала

В одном из белгородских продуктовых пропал терминал для считывания штрихкодов. Личность похитителя установлена. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности кражи.
Сюжет
Кража

В Белгороде из продуктового магазина пропал терминал для сканирования штрихкодов. Стоимость оборудования — около 17 тысяч рублей. Представители продуктового магазина сообщили о хищении в полицию.

Личность похитителя установлена. Оказалось, что терминал украла местная жительница. В торговом зале она заметила на полке терминал, который приняла за телефон. Женщина положила устройство к себе в сумку, чтобы потом продать.

Полицейские изъяли терминал и вернули его в магазин, а на предприимчивую горожанку завели уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Теперь подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В Белгородской области уже не в первый раз возбуждают уголовные дела по статье о краже в продуктовом магазине. В мае 2023 года мужчина похитил 15 бутылок алкоголя и скрылся с места преступления.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Кража#Телефон#Новости Белгорода#Терминал#Хищение#Белгород
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