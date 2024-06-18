Белгородка украла в продуктовом магазине терминал, приняв его за телефон

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В Белгороде из продуктового магазина пропал терминал для сканирования штрихкодов. Стоимость оборудования — около 17 тысяч рублей. Представители продуктового магазина сообщили о хищении в полицию.
Личность похитителя установлена. Оказалось, что терминал украла местная жительница. В торговом зале она заметила на полке терминал, который приняла за телефон. Женщина положила устройство к себе в сумку, чтобы потом продать.
Полицейские изъяли терминал и вернули его в магазин, а на предприимчивую горожанку завели уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Теперь подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В Белгородской области уже не в первый раз возбуждают уголовные дела по статье о краже в продуктовом магазине. В мае 2023 года мужчина похитил 15 бутылок алкоголя и скрылся с места преступления.