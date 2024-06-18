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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

На северном подъезде к Белгороду установят отбойники

Белгородских автомобилистов предупредили о важных изменениях на дорогах

18 июня 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney

На северном подъезде к Белгороду установят отбойники

Работы ведутся от поворота на Ерик до перекрёстка в Северном. Подробности сообщает министерство транспорта Белгородской области.
Сюжет
Дороги

На северном подъезде к областному центру сейчас устанавливают отбойники для разделения встречных потоков. Работы ведутся от поворота на Ерик до перекрёстка Шоссейная — Молодёжная в Северном. Протяжённость ограждения составит 3,4 км.

До этого специалисты нанесли полосу безопасности с каждой стороны отбойника.

По статистике, которую приводит минтранс, с 2018 по 2023 год на этом участке дороги произошло девять аварий, связанных с выездом на встречку. В ДТП погибли двое, ещё 21 человек, включая двоих детей, получили травмы.

Отбойники разделят транспортные потоки и позволят снизить тяжесть последствий в случае ДТП.

В этом году планируется также установить 0,6 км ограждения в Стрелецком — от белгородской ЦРБ до улицы Глинки. Всего с 2019 по 2023 год на четырёхполосных дорогах регионального значения было построено 86 км ограждений.

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#Алина Харина#Общество#Дорога#Белгородский район#Дороги#Новости Белгорода#Касается каждого#Ограждение#Белгород
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