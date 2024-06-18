Белгородских автомобилистов предупредили о важных изменениях на дорогах

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
На северном подъезде к областному центру сейчас устанавливают отбойники для разделения встречных потоков. Работы ведутся от поворота на Ерик до перекрёстка Шоссейная — Молодёжная в Северном. Протяжённость ограждения составит 3,4 км.
До этого специалисты нанесли полосу безопасности с каждой стороны отбойника.
По статистике, которую приводит минтранс, с 2018 по 2023 год на этом участке дороги произошло девять аварий, связанных с выездом на встречку. В ДТП погибли двое, ещё 21 человек, включая двоих детей, получили травмы.
Отбойники разделят транспортные потоки и позволят снизить тяжесть последствий в случае ДТП.
В этом году планируется также установить 0,6 км ограждения в Стрелецком — от белгородской ЦРБ до улицы Глинки. Всего с 2019 по 2023 год на четырёхполосных дорогах регионального значения было построено 86 км ограждений.