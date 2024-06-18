«Это какая-то шутка?»: в Белгороде дорожники залатали лужу

В мэрии ответили на претензии белгородцев о подтоплении дороги

Из-за дождей в Белгороде улицы иногда буквально затапливает. Горожане жалуются на проблемы с ливнёвкой, власти обещают реконструкцию в 2025 году. Проблемы уже начинают решать, но иногда более чем оригинальным способом. Один из таких «инновационных методов» публикует «Белгород № 1».

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