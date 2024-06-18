«Это какая-то шутка?»: в Белгороде дорожники залатали лужу

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В Сети появились фотографии, на которых видно, как рабочие на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде пытаются залатать лужу на проезжей части.
Это какая-то шутка? На Хмельницкого коммунальщики вообще там через одно место работают? Идеальное время для ремонтных работ. Даже не удосужились выкачать воду.
белгородка
В комментариях другой житель Белгорода рассказал о месте затопления рядом с автовокзалом.
Вы бы видели, что творится на перекрёстке у автовокзала. После дождя вечный потоп. Воды по колено. Когда уже администрация разберётся там с ливнёвками?!
Денис
Мэрия города ответила на эту претензию. В администрации пояснили, что подтопление проезжей части автомобильной дороги во время дождя в районе ТРЦ «Рио» обусловлено рельефом местности и большой площадью застройки торгового центра.
Сети ливневой канализации, расположенные на проезжей части автомобильной дороги, находятся в удовлетворительном состоянии. Для решения данного вопроса необходимо выполнить работы по реконструкции существующей ливневой канализации с увеличением диаметра труб. Работы по реконструкции ливневой канализации по пр. Б. Хмельницкого в 2024 году не предусмотрены в связи с отсутствием финансирования,
мэрия Белгорода
В городской администрации добавили, что направили соответствующее письмо о включении данного участка в план реконструкции ливневой канализации в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год и последующие годы.
Напомним, что в Белгородской области из-за дождей и гроз ранее вводили жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, осадки в Белгороде будут идти до конца недели, по 23 июня.