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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Рабочие засыпают лужу на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде

«Это какая-то шутка?»: в Белгороде дорожники залатали лужу

18 июня 2024, 10:21
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Рабочие засыпают лужу на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде

В мэрии ответили на претензии белгородцев о подтоплении дороги

Из-за дождей в Белгороде улицы иногда буквально затапливает. Горожане жалуются на проблемы с ливнёвкой, власти обещают реконструкцию в 2025 году. Проблемы уже начинают решать, но иногда более чем оригинальным способом. Один из таких «инновационных методов» публикует «Белгород № 1».

В Сети появились фотографии, на которых видно, как рабочие на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде пытаются залатать лужу на проезжей части.

Это какая-то шутка? На Хмельницкого коммунальщики вообще там через одно место работают? Идеальное время для ремонтных работ. Даже не удосужились выкачать воду.
белгородка

В комментариях другой житель Белгорода рассказал о месте затопления рядом с автовокзалом.

Вы бы видели, что творится на перекрёстке у автовокзала. После дождя вечный потоп. Воды по колено. Когда уже администрация разберётся там с ливнёвками?!
Денис

Мэрия города ответила на эту претензию. В администрации пояснили, что подтопление проезжей части автомобильной дороги во время дождя в районе ТРЦ «Рио» обусловлено рельефом местности и большой площадью застройки торгового центра.

Сети ливневой канализации, расположенные на проезжей части автомобильной дороги, находятся в удовлетворительном состоянии. Для решения данного вопроса необходимо выполнить работы по реконструкции существующей ливневой канализации с увеличением диаметра труб. Работы по реконструкции ливневой канализации по пр. Б. Хмельницкого в 2024 году не предусмотрены в связи с отсутствием финансирования,
мэрия Белгорода

В городской администрации добавили, что направили соответствующее письмо о включении данного участка в план реконструкции ливневой канализации в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год и последующие годы.

Напомним, что в Белгородской области из-за дождей и гроз ранее вводили жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, осадки в Белгороде будут идти до конца недели, по 23 июня.

Рабочие засыпают лужу на проспекте Богдана Хмельницкого в БелгородеРабочие засыпают лужу на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде
Рабочие засыпают лужу на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Жёлтый уровень погодной опасности ввели в Белгородской области из-за дождей и гроз
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