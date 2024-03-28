Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Установка дорожного ограждения в Белгороде обойдётся в 4 млн рублей

Ограждений, которые ранее не оценили белгородцы, станет ещё больше

28 марта 2024, 13:33
Фото: 1MI

Установка дорожного ограждения в Белгороде обойдётся в 4 млн рублей

Белгорблагоустройство ищет подрядчика, который установит дорожное ограждения для пешеходов на улицах города. Информация появилась на госзакупках.
Сюжет
Дороги

На улицах города запланирована установка дорожного ограждения для пешеходов. Подрядчика определят в ходе электронного аукциона.

Контракт будет действовать с даты его подписания до полного исполнения обязательств — до 31 декабря. Начальная цена контракта составляет 3 млн 999 тыс. 600 рублей.

Напомним, что жители Белгорода к ограждениям на улицах города относятся неоднозначно. 12 октября, по мнению, горожан возле горбольницы установили «неэстетичное» ограждение. Хотя до этого мэр Белгорода обещал не устанавливать «некрасивые» заборы.

Также в прошлом году не оценили ограждение, которое хотели установить в центре города. Его в итоге перенесли на другой участок.

Отметим, что на госзакупках разместили схему ограждения, которое появится в городе. Белгородцы могут оценить, насколько оно эстетичное.

Схема огражденияСхема ограждения
Схема ограждения
Фото: Госзакупки
Мэрия Белгорода объяснила ситуацию с дорогой, на которой «взлетают» машины
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия Белгорода объяснила ситуацию с дорогой, на которой «взлетают» машиныПрокуратура нашла 11 плохих дорог в БелгородеАвтомобильную дорогу от Спутника до Ротонды реконструируют
#Город#Белгородская область#Дороги#Пешеходы#Госзакупки#Новости Белгорода#Ограждение#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Мирный житель ранен в результате атаки беспилотника в Белгородской области
Сегодня, 13:58
В Кремле ответили, планирует ли Путин приехать в Белгород
Сегодня, 10:10
Атаковали хакеры? Около 30 тысяч белгородцев три дня сидят без интернета
Сегодня, 12:46
Злая шутка или провокация? «Свастика» на детской площадке возмутила белгородцев
Сегодня, 14:05
Пройти без хруста стекла невозможно: вид бульвара Юности после атаки Белгорода ночью
Сегодня, 13:07
ВСУ атаковали инфраструктурный объект под Белгородом, произошёл пожар
Сегодня, 14:09
"