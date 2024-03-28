Ограждений, которые ранее не оценили белгородцы, станет ещё больше

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
На улицах города запланирована установка дорожного ограждения для пешеходов. Подрядчика определят в ходе электронного аукциона.
Контракт будет действовать с даты его подписания до полного исполнения обязательств — до 31 декабря. Начальная цена контракта составляет 3 млн 999 тыс. 600 рублей.
Напомним, что жители Белгорода к ограждениям на улицах города относятся неоднозначно. 12 октября, по мнению, горожан возле горбольницы установили «неэстетичное» ограждение. Хотя до этого мэр Белгорода обещал не устанавливать «некрасивые» заборы.
Также в прошлом году не оценили ограждение, которое хотели установить в центре города. Его в итоге перенесли на другой участок.
Отметим, что на госзакупках разместили схему ограждения, которое появится в городе. Белгородцы могут оценить, насколько оно эстетичное.