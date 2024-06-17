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Дороги

Прокуратура через суд заставила мэрию Белгорода устранить недочёты на семи улицах

17 июня 2024, 09:57
Фото: 1MI
Дороги

Мэрию Белгорода обязали провести паспортизацию нескольких дорог

Департамент городского хозяйства Белгорода отказывался проводить паспортизацию автомобильных дорог местного значения, поэтому прокуратура обратилась с иском в суд. Районный суд в удовлетворении иска отказал, а областной — одобрил. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Департамент городского хозяйства администрации Белгорода не провёл необходимую паспортизацию нескольких автомобильных дорог. О нарушении узнала прокуратура. В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием устранить недочёты.

Свердловский районный суд в удовлетворении иска отказал. Прокурор не согласился с судебным актом и подал апелляцию.

Судебная коллегия по административным делам Белгородского областного суда удовлетворила представление ведомства. Департаменту необходимо за полгода провести паспортизацию автомобильных дорог по семи улицам: Шебекинской, Таволжанской, Трутовской, Изумрудной, Зиямата Хусанова, Машковской и Никитиной.

Прокуратура проконтролирует исполнение апелляционного определения.

В прошлом году на ремонт и строительство белгородских дорог выделили 18 млрд рублей
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