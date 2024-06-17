Прокуратура через суд заставила мэрию Белгорода устранить недочёты на семи улицах

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Департамент городского хозяйства администрации Белгорода не провёл необходимую паспортизацию нескольких автомобильных дорог. О нарушении узнала прокуратура. В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием устранить недочёты.
Свердловский районный суд в удовлетворении иска отказал. Прокурор не согласился с судебным актом и подал апелляцию.
Судебная коллегия по административным делам Белгородского областного суда удовлетворила представление ведомства. Департаменту необходимо за полгода провести паспортизацию автомобильных дорог по семи улицам: Шебекинской, Таволжанской, Трутовской, Изумрудной, Зиямата Хусанова, Машковской и Никитиной.
Прокуратура проконтролирует исполнение апелляционного определения.