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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Из пострадавшего дома в Шебекино вещи вывезут до конца недели

Из пострадавшего дома в Шебекино вещи вывезут до конца недели

17 июня 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили судьбу вещей, которые остались в части дома под снос. Автомобили жильцов также установили.
Сюжет
Обстрел

На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили судьбу имущества жильцов дома на Железнодорожной в Шебекино.14 июня в многоквартирный дом попал снаряд, часть подъезда обвалилась.

Глава шебекинской администрации Владимир Жданов рассказал, что уже из 20 квартир вывезли личные вещи жителей.

С каждым собственников созвонились и назначили время проведения работ. Кто не сможет присутствовать лично, пока из его квартиры вывозят вещи, будут вывозить под расписки и оставлять на хранение. Работы по вывозу вещей завершат к концу недели.

Вопрос с автомобилями тоже решён. Штаб, в которой можно обратиться с любым вопросом по теме, работает с 8:00 до 21:00.

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