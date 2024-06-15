МКД в Шебекино, Егора Глазунова, пиво и истории из жизни обсуждали сегодня белгородцы

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:31
Сегодня утром Вячеслав Гладков сообщил, что количество погибших мирных жителей при обрушении дома по улице Железнодорожной в Шебекино возросло до пяти человек, получивших ранение — до 10 человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Также Telegram-канал «Фонарь» опубликовал полный список погибших в завалах белгородцев:
Днём провели оценку повреждений дома и экспертизу для вопроса о его восстановлении. По итогам проверки, оказалось, что обрушившаяся часть МКД восстановлению не подлежит. Жителям подъезда и соседних предоставят соцвыплаты, помогут с жильём, а тем, кто находится в ПВР выделят продуктовые пакеты. Кроме того, тем, кому некуда вывозить имущество, предоставят арендованные складские помещения. Также всем помогут с организацией транспортировки вещей.
Жительница Яковлевского городского округа отказалась разрешить матери с детьми войти в подъезд во время объявления угрозы ракетной опасности. Пенсионерка заявила, что семья не проживает в этом доме и дворе, поэтому «чужих» пускать она не будет. Далее она начала прогонять женщину с детьми.
В Старом Осколе на подъезде дома в мкр. Олимпийский от имени членов ТСЖ №8 повесили угрожающее объявление. Автор послания разозлился из-за того, что соседи сливают «борщи и супы» в мусоропровод. Он пригрозил жильцам подъезда №3, что из-за подобной «жижи» появляются и распространяются чума, холера и «прочая дрянь». Таким образом людей планируют «отучить от свинских привычек». При повторении ситуации пообещали мусорные клапаны заглушат, составят акт и представят его комиссии.
Также в Старом Осколе в мкр. Лесной под балконом одного из домов поселился мужчина, которому, как говорят местные, «нужна помощь». Он пугает своим неадекватным поведением жителей близлежащих домов и сотрудников студии, расположенной рядом. Её сотрудники рассказывают, что житель «подбалконья» кидается и кричит на них, поэтому приходится закрываться на ключ.
Диетолог Александр Четвериков рассказал, что на самом деле пиво только больше обезвоживает организм, действует как мочегонное и вымывает полезные вещества. Это касается и калия, без которого нарушается работа сердца и возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это не одна из причин, по которым стоит отказаться от алкогольного напитка. Также, делится специалист, распитие пива в жару может окончиться не только проблемами со здоровьем, но и летальным исходом.
Информацию об этом опубликовал глава Прохоровского района Сергей Канищев. В возрасте 83 лет Егор Глазунов ушёл из жизни. Он внёс большой вклад в развитие Белгородской области, оставил большое количество ценных работ, инициатив в области по охране природы, личных коллекций и собственно организованных музеев.
«Он написал более 200 статей, публикаций, книг, учебных пособий, научных разработок об охране природы и экологии Белгородской области. На своем подворье в хуторе Сторожевое он организовал этнический музей, в котором собраны предметы быта, образцы полезных ископаемых, выставлены фотографии исторических, памятных мест. Он бесплатно проводил экскурсии, лекции и уделял особое внимание работе с молодым поколением», — рассказал Канищев.