МКД в Шебекино, Егора Глазунова, пиво и истории из жизни обсуждали сегодня белгородцы

Диетолог Александр Четвериков рассказал, что на самом деле пиво только больше обезвоживает организм, действует как мочегонное и вымывает полезные вещества. Это касается и калия, без которого нарушается работа сердца и возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это не одна из причин, по которым стоит отказаться от алкогольного напитка. Также, делится специалист, распитие пива в жару может окончиться не только проблемами со здоровьем, но и летальным исходом.