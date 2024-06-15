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Итоги дня

МКД в Шебекино, Егора Глазунова, пиво и истории из жизни обсуждали сегодня белгородцы

15 июня 2024, 18:00
Фото: Kandinsky
Итоги дня
Сегодня назвали имена погибших при обрушении МКД в Шебекино, провели экспертизу здания. Скончался эколог-первопроходец, который вложил немало в развитие региона. В Яковлевском ГО пенсионерка не пустила семью в подъезд при РО, в Старом Осколе пугают людей, а диетолог рекомендует «завязать» с пивом.

Погибшие и пострадавшие при обрушении дома в Шебекино

Сегодня утром Вячеслав Гладков сообщил, что количество погибших мирных жителей при обрушении дома по улице Железнодорожной в Шебекино возросло до пяти человек, получивших ранение — до 10 человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Также Telegram-канал «Фонарь» опубликовал полный список погибших в завалах белгородцев:

  • Викентий Николаевич Шпаковский, 87 лет;
  • Константин Леонидович Петровский, 65 лет;
  • Елена Ивановна Шихова, 62 года;
  • Владимир Иванович Шихов, 62 года;
  • Людмила Николаевна Туркова, 77 лет.

Днём провели оценку повреждений дома и экспертизу для вопроса о его восстановлении. По итогам проверки, оказалось, что обрушившаяся часть МКД восстановлению не подлежит. Жителям подъезда и соседних предоставят соцвыплаты, помогут с жильём, а тем, кто находится в ПВР выделят продуктовые пакеты. Кроме того, тем, кому некуда вывозить имущество, предоставят арендованные складские помещения. Также всем помогут с организацией транспортировки вещей.

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Негостеприимная пенсионерка, протест против борщей и пугающий людей мужчина в Старом Осколе

Жительница Яковлевского городского округа отказалась разрешить матери с детьми войти в подъезд во время объявления угрозы ракетной опасности. Пенсионерка заявила, что семья не проживает в этом доме и дворе, поэтому «чужих» пускать она не будет. Далее она начала прогонять женщину с детьми.

В Старом Осколе на подъезде дома в мкр. Олимпийский от имени членов ТСЖ №8 повесили угрожающее объявление. Автор послания разозлился из-за того, что соседи сливают «борщи и супы» в мусоропровод. Он пригрозил жильцам подъезда №3, что из-за подобной «жижи» появляются и распространяются чума, холера и «прочая дрянь». Таким образом людей планируют «отучить от свинских привычек». При повторении ситуации пообещали мусорные клапаны заглушат, составят акт и представят его комиссии.

Также в Старом Осколе в мкр. Лесной под балконом одного из домов поселился мужчина, которому, как говорят местные, «нужна помощь». Он пугает своим неадекватным поведением жителей близлежащих домов и сотрудников студии, расположенной рядом. Её сотрудники рассказывают, что житель «подбалконья» кидается и кричит на них, поэтому приходится закрываться на ключ.

Чумная «жижа»: в ТСЖ №8 Старого Оскола обозлились на супы соседей и пугают их холерой
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Пить холодное пиво в жару диетолог не рекомендует

Диетолог Александр Четвериков рассказал, что на самом деле пиво только больше обезвоживает организм, действует как мочегонное и вымывает полезные вещества. Это касается и калия, без которого нарушается работа сердца и возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это не одна из причин, по которым стоит отказаться от алкогольного напитка. Также, делится специалист, распитие пива в жару может окончиться не только проблемами со здоровьем, но и летальным исходом.

Почему нельзя пить холодное пиво в жару? Мнением и рекомендациями поделился диетолог
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Скончался белгородский первопроходец-эколог

Информацию об этом опубликовал глава Прохоровского района Сергей Канищев. В возрасте 83 лет Егор Глазунов ушёл из жизни. Он внёс большой вклад в развитие Белгородской области, оставил большое количество ценных работ, инициатив в области по охране природы, личных коллекций и собственно организованных музеев.

«Он написал более 200 статей, публикаций, книг, учебных пособий, научных разработок об охране природы и экологии Белгородской области. На своем подворье в хуторе Сторожевое он организовал этнический музей, в котором собраны предметы быта, образцы полезных ископаемых, выставлены фотографии исторических, памятных мест. Он бесплатно проводил экскурсии, лекции и уделял особое внимание работе с молодым поколением», — рассказал Канищев.
Скончался первопроходец экологических начинаний Белгородской области Егор Глазунов
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