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Updated Сегодня, 06:37

Никита Цицаги

Корреспондент, снимавший сюжет об обстрелах Шебекино, погиб при атаке дронов

17 июня 2024, 06:35
Фото: Muni Oo / VK
Никита Цицаги
Вчера, 16 июня, стало известно о гибели российского корреспондента и фотографа, который снимал сюжет в ДНР во время атаки дронов. Ранее Никита Цицаги сделал репортаж о жизни в Шебекино и получил за него журналистскую премию.
Сюжет
СВО

В ДНР при атаке дронов погиб корреспондент News.ru Никита Цицаги. Украинские БПЛА ударили в районе Никольского монастыря под Угледаром, где находился в этот момент журналист. О его гибели стало известно накануне.

В Следственном комитете России начали проверку — планируется выяснить все обстоятельства случившегося и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что Цицаги снимал репортаж для «Новой вкладки» из Шебекино Белгородской области. За сюжет под названием «Всё горит и ничего нету» в 2023 году ему вручили журналистскую премию «Редколлегия». Корреспондент также работал в СМИ «Коммерсантъ», ТАСС и Lenta.ru.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Погибший#СВО#Атака ВСУ
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