Корреспондент, снимавший сюжет об обстрелах Шебекино, погиб при атаке дронов

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В ДНР при атаке дронов погиб корреспондент News.ru Никита Цицаги. Украинские БПЛА ударили в районе Никольского монастыря под Угледаром, где находился в этот момент журналист. О его гибели стало известно накануне.
В Следственном комитете России начали проверку — планируется выяснить все обстоятельства случившегося и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, что Цицаги снимал репортаж для «Новой вкладки» из Шебекино Белгородской области. За сюжет под названием «Всё горит и ничего нету» в 2023 году ему вручили журналистскую премию «Редколлегия». Корреспондент также работал в СМИ «Коммерсантъ», ТАСС и Lenta.ru.