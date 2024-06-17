Корреспондент, снимавший сюжет об обстрелах Шебекино, погиб при атаке дронов

Напомним, что Цицаги снимал репортаж для «Новой вкладки» из Шебекино Белгородской области. За сюжет под названием «Всё горит и ничего нету» в 2023 году ему вручили журналистскую премию «Редколлегия». Корреспондент также работал в СМИ «Коммерсантъ», ТАСС и Lenta.ru.