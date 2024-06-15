Продуктовые наборы и жильё смогут получить пострадавшие при обрушении МКД в Шебекино

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как заявил Вячеслав Гладков, уже сегодня жителям обрушившегося дома в Шебекино, которые находятся в ПВР, выдавать продукты питания. этим займутся администрация Шебекинского района и региональная соцзащита, на данный момент составляющие перечень пострадавших людей, которые проживают в подъезде №4. Им предоставят ЕДВ в 10 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в квартире члена семьи.
«На следующей неделе постараемся выплатить. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будем выплачивать по 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Формируем порядок предоставления нового жилья взамен разрушенного в доме на Железнодорожной. Встречу с собственниками для обсуждения проведем через неделю», — пишет губернатор в соцсетях.
Потребуется определённое время, чтобы наладить взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, уточняет Гладков, т. е. то, каким образом будет предоставляться жильё людям из разрушенных квартир.
После проведения сегодняшней экспертизы состояния обрушившегося дома и выяснения возможно его восстановления сообщили, что обвалившаяся часть не подлежит восстановлению.