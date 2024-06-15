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Социальная поддержка

Продуктовые наборы и жильё смогут получить пострадавшие при обрушении МКД в Шебекино

15 июня 2024, 15:45
Фото: Kandinsky
Социальная поддержка
Жители обрушившегося дома в Шебекино получат продуктовые наборы, а также единовременные выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Также проводится работа над формированием порядка предоставления нового жилья для пострадавших, запланирована встреча с собственниками для обсуждения этого вопроса.
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Жилье

Как заявил Вячеслав Гладков, уже сегодня жителям обрушившегося дома в Шебекино, которые находятся в ПВР, выдавать продукты питания. этим займутся администрация Шебекинского района и региональная соцзащита, на данный момент составляющие перечень пострадавших людей, которые проживают в подъезде №4. Им предоставят ЕДВ в 10 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в квартире члена семьи.

«На следующей неделе постараемся выплатить. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будем выплачивать по 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Формируем порядок предоставления нового жилья взамен разрушенного в доме на Железнодорожной. Встречу с собственниками для обсуждения проведем через неделю», — пишет губернатор в соцсетях.

Потребуется определённое время, чтобы наладить взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, уточняет Гладков, т. е. то, каким образом будет предоставляться жильё людям из разрушенных квартир.

После проведения сегодняшней экспертизы состояния обрушившегося дома и выяснения возможно его восстановления сообщили, что обвалившаяся часть не подлежит восстановлению.

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