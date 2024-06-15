Продуктовые наборы и жильё смогут получить пострадавшие при обрушении МКД в Шебекино

Как заявил Вячеслав Гладков, уже сегодня жителям обрушившегося дома в Шебекино, которые находятся в ПВР, выдавать продукты питания. этим займутся администрация Шебекинского района и региональная соцзащита, на данный момент составляющие перечень пострадавших людей, которые проживают в подъезде №4. Им предоставят ЕДВ в 10 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в квартире члена семьи.