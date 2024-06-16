Жительница Шебекино рассказала, как пыталась найти соседку из обрушившегося подъезда

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Жительница Шебекино рассказала, как пыталась связаться со знакомой из обвалившегося подъезда.
Один из секторов дома на улице Железнодорожной в Шебекино обвалился во время обстрела 14 июня.
Людмила Мишустина живёт в соседнем доме. Когда её муж вернулся с работы, они услышали громкий взрыв. Супруги выглянули в окно и увидели рухнувший подъезд. В нём живёт знакомая семьи.
«Я вчера смотрю, она, когда в тот подъезд прилетело, я посмотрела в „Одноклассниках“, смотрю, она была в 15:29. Потом я пишу: „Лен, где ты?“. Ну и тишина. Может они выехали, может… Потом сообщают, что…», — рассказала РИА «Новости» Людмила.
Пока корреспондент издания разговаривал с женщиной, прозвучало несколько взрывов в Шебекино.