bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Жительница Шебекино рассказала, как пыталась найти соседку из обрушившегося подъезда

Жительница Шебекино рассказала, как пыталась найти соседку из обрушившегося подъезда

16 июня 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney
Корреспондент РИА «Новости» поговорил с жительницей соседнего от обвалившегося дома в Шебекино. Она пыталась связаться со знакомой, которая проживала в этом доме.
Сюжет
Обстрел

Жительница Шебекино рассказала, как пыталась связаться со знакомой из обвалившегося подъезда.

Один из секторов дома на улице Железнодорожной в Шебекино обвалился во время обстрела 14 июня.

Людмила Мишустина живёт в соседнем доме. Когда её муж вернулся с работы, они услышали громкий взрыв. Супруги выглянули в окно и увидели рухнувший подъезд. В нём живёт знакомая семьи.

«Я вчера смотрю, она, когда в тот подъезд прилетело, я посмотрела в „Одноклассниках“, смотрю, она была в 15:29. Потом я пишу: „Лен, где ты?“. Ну и тишина. Может они выехали, может… Потом сообщают, что…», — рассказала РИА «Новости» Людмила.

Пока корреспондент издания разговаривал с женщиной, прозвучало несколько взрывов в Шебекино.

«Восстановлению не подлежит»: озвучили итоги экспертизы дома в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
«Восстановлению не подлежит»: озвучили итоги экспертизы дома в ШебекиноСтали известны имена погибших при обрушении дома в Шебекино 14 июняСегодня начнут проводить экспертизу обрушившегося дома в Шебекино
#Алёна Мальцева#Происшествия#Шебекино#Обрушение#Корреспондент#Обстрел#Одноклассники#Соседи#Обрушение дома в Шебекино 14 июня
Подпишитесь
Стали известны имена погибших при обрушении дома в Шебекино 14 июня
Вчера, 09:58
«Восстановлению не подлежит»: озвучили итоги экспертизы дома в Шебекино
Вчера, 12:16
«Подъезд не для всех»: пенсионерка не пустила семью в подъезд при ракетной опасности
Вчера, 14:08
Фанат с флагом России и надписью «Белгород» появился на чемпионате Европы по футболу
Вчера, 14:35
Скончался первопроходец экологических начинаний Белгородской области Егор Глазунов
Вчера, 09:55
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
14 июня, 08:56
"