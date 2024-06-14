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Published Сегодня, 19:52

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Тела первых погибших извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Шебекино

Тела первых погибших извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Шебекино

14 июня 2024, 19:52
Фото: Изображение Midjourney
Под завалами подъезда дома в Шебекино, пострадавшего от обстрела ВСУ, нашли тела мужчины и женщины, сообщили в МЧС России.
Сюжет
Обстрел

На место обрушения подъезда дома в белгородском приграничном городе нашли тела погибших — это мужчина и женщина, сообщили в федеральном ведомстве.

В то же время в шебекинских группах в соцсетях уже сообщают о третьем найденном погибшем, но эта информация пока не получила официального подтверждения.

На данный момент сообщалось о семи пострадавших. Второй подъезд дома на улице Железнодорожной обрушился полностью, пострадал и соседний. Повреждено 20 квартир.

Жителей этого и соседних подъездах разместят в пунктах временного размещения. В доме проведут экспертизу, чтобы после принять решение о восстановлении.

Подробнее о трагедии в Шебекино можно узнать из материалов сюжета Бел.Ру.

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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обрушение дома в Шебекино 14 июня
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