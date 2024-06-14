Тела первых погибших извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Шебекино

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
На место обрушения подъезда дома в белгородском приграничном городе нашли тела погибших — это мужчина и женщина, сообщили в федеральном ведомстве.
В то же время в шебекинских группах в соцсетях уже сообщают о третьем найденном погибшем, но эта информация пока не получила официального подтверждения.
На данный момент сообщалось о семи пострадавших. Второй подъезд дома на улице Железнодорожной обрушился полностью, пострадал и соседний. Повреждено 20 квартир.
Жителей этого и соседних подъездах разместят в пунктах временного размещения. В доме проведут экспертизу, чтобы после принять решение о восстановлении.
Подробнее о трагедии в Шебекино можно узнать из материалов сюжета Бел.Ру.