bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:44

Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 20:05

Updated Сегодня, 20:05

Песков прокомментировал удар ВСУ по дому в Шебекино

Песков прокомментировал удар ВСУ по дому в Шебекино

14 июня 2024, 19:44
Фото: соцсети
Официальный представитель Кремля прокомментировал ЧП с домом в Шебекино, который обрушился после атаки ВСУ.
Сюжет
Обстрел

Представитель Кремля, Дмитрий Песков высказал своё мнение об атаке на Шебекино 14 июня, назвав это ещё одним неизбирательным обстрелом со стороны Украины.

Днём 14 июня жилой дом в Шебекино был подвергнут обстрелу. В результате этого инцидента разрушился подъезд здания. Известно, что после разрушения подъезда жилого дома в Шебекино вследствие нападения со стороны Украины пропали десять человек. Согласно информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали семь человек, на данный момент продолжается спасательная операция на месте происшествия.

Все подробности ЧП — в материалах журналистов Бел.Ру.

Гладков: количество пострадавших в Шебекино увеличилось до семи
Узнать подробнее
Читайте также:
«Первый канал» подготовил репортаж о происшествии в Шебекино«Фонарь»: в Шебекино под завалами дома погибло девять человек«Минуты тишины» проводят специалисты в Шебекино, чтобы услышать людей под завалами
#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#ВСУ#Дмитрий Песков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обрушение дома в Шебекино 14 июня
Подпишитесь
Ещё два человека погибли и один ранен во время атак ВСУ на белгородское приграничье
Сегодня, 20:13
Обрушение подъезда, новые опасности: что случилось в Белгородской области за неделю
Сегодня, 16:09
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
Сегодня, 08:56
«Минуты тишины» проводят специалисты в Шебекино, чтобы услышать людей под завалами
Сегодня, 15:44
Режим тишины вводили из-за важной встречи на границе Белгородской и Сумской областей
Сегодня, 15:17
52 белгородских школьника получили по 100 баллов на ЕГЭ
Сегодня, 15:40
"