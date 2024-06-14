Песков прокомментировал удар ВСУ по дому в Шебекино

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Представитель Кремля, Дмитрий Песков высказал своё мнение об атаке на Шебекино 14 июня, назвав это ещё одним неизбирательным обстрелом со стороны Украины.
Днём 14 июня жилой дом в Шебекино был подвергнут обстрелу. В результате этого инцидента разрушился подъезд здания. Известно, что после разрушения подъезда жилого дома в Шебекино вследствие нападения со стороны Украины пропали десять человек. Согласно информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали семь человек, на данный момент продолжается спасательная операция на месте происшествия.
Все подробности ЧП — в материалах журналистов Бел.Ру.