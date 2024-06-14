Песков прокомментировал удар ВСУ по дому в Шебекино

Днём 14 июня жилой дом в Шебекино был подвергнут обстрелу. В результате этого инцидента разрушился подъезд здания. Известно, что после разрушения подъезда жилого дома в Шебекино вследствие нападения со стороны Украины пропали десять человек. Согласно информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали семь человек, на данный момент продолжается спасательная операция на месте происшествия.