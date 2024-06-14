«Минуты тишины» проводят специалисты в Шебекино, чтобы услышать людей под завалами

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
На месте ЧП в городе Шебекино специалисты проводят спасательные работы. Как рассказали в МЧС, спасатели устраивают «минуты тишины», чтобы услышать пострадавших.
Также МЧС мониторят обстановку с беспилотника. На месте задействовано 230 специалистов и 47 единиц техники.
Напомним, на данный момент число пострадавших при обрушении подъезда достигло пяти человек. Несколько человек спасатели смогли достать с верхних этажей. Из-под завалов раздавались крики детей.
Подробности о происшествии — в материалах Бел.Ру.