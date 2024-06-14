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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

«Минуты тишины» проводят специалисты в Шебекино, чтобы услышать людей под завалами

«Минуты тишины» проводят специалисты в Шебекино, чтобы услышать людей под завалами

14 июня 2024, 15:44
Фото: «МЧС России»
В Шебекино обвалился подъезд многоквартирного дома в результате обстрела. Сейчас специалисты разбирают завалы дома.

На месте ЧП в городе Шебекино специалисты проводят спасательные работы. Как рассказали в МЧС, спасатели устраивают «минуты тишины», чтобы услышать пострадавших.

Также МЧС мониторят обстановку с беспилотника. На месте задействовано 230 специалистов и 47 единиц техники.

Напомним, на данный момент число пострадавших при обрушении подъезда достигло пяти человек. Несколько человек спасатели смогли достать с верхних этажей. Из-под завалов раздавались крики детей.

Подробности о происшествии — в материалах Бел.Ру.

На месте ЧП в белгородском Шебекино работают психологи МЧС России
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