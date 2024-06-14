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Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Гладков: количество пострадавших в Шебекино увеличилось до семи

Гладков: количество пострадавших в Шебекино увеличилось до семи

14 июня 2024, 18:24
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
На месте обрушившегося после обстрела дома в Шебекино ранено семь человек. Один подъезд полностью разрушен, 20 квартир пострадало.
Сюжет
Авария

Вячеслав Гладков рассказал подробности происшествия в Шебекино. По новым данным, количество раненых увеличилось до семи. Четыре человека доставляют в больницы. Остальным помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

По данным губернатора, обрушился подъезд в четырёхподъездной секции. Повреждено 20 квартир.

На месте работают более 380 специалистов аварийных служб. Для них организовано горячее питание и доставлена питьевая вода. Недалеко от дома работает ситуационный центр.

В двух домах на Железнодорожной временно отключили газ и электричество. Подачу восстановят завтра.

Специалисты провели осмотр строительных конструкций 1-3-го подъездов. Полностью обрушился второй подъезд, третий пострадал.

«Первый канал» подготовил репортаж о происшествии в Шебекино
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Авария#Пострадавшие#Газ#Больница#Шебекино#Губернатор#Электричество#Специалисты#Аварийные службы#Обрушение дома в Шебекино 14 июня
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