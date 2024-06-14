Гладков: количество пострадавших в Шебекино увеличилось до семи

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Вячеслав Гладков рассказал подробности происшествия в Шебекино. По новым данным, количество раненых увеличилось до семи. Четыре человека доставляют в больницы. Остальным помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.
По данным губернатора, обрушился подъезд в четырёхподъездной секции. Повреждено 20 квартир.
На месте работают более 380 специалистов аварийных служб. Для них организовано горячее питание и доставлена питьевая вода. Недалеко от дома работает ситуационный центр.
В двух домах на Железнодорожной временно отключили газ и электричество. Подачу восстановят завтра.
Специалисты провели осмотр строительных конструкций 1-3-го подъездов. Полностью обрушился второй подъезд, третий пострадал.