«Фонарь»: в Шебекино под завалами дома погибло девять человек

14 июня в Шебекино обвалился подъезд многоквартирного дома из-за атаки ВСУ. По данным издания «Фонарь», количество погибших под завалами — девять человек. По данным telegram-канала Mash, в официальном списке пропавших без вести десять человек. Официальных данных о погибших на момент публикации не поступало.