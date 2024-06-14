bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

«Фонарь»: в Шебекино под завалами дома погибло девять человек

«Фонарь»: в Шебекино под завалами дома погибло девять человек

14 июня 2024, 16:28
Бедлгородское издание «Фонарь» сообщает, что на месте обрушившегося подъезда в Шебекино есть погибшие.
Сюжет
ВСУ

14 июня в Шебекино обвалился подъезд многоквартирного дома из-за атаки ВСУ. По данным издания «Фонарь», количество погибших под завалами — девять человек. По данным telegram-канала Mash, в официальном списке пропавших без вести десять человек. Официальных данных о погибших на момент публикации не поступало.

Напомним, что официально из-под завалов достали пятеро пострадавших человек.

Спасательные работы продолжаются, на месте работают более 230 спасателей и 47 единиц техники. В Шебекино отправились белгородский омбудсмен по правам человека Жанна Киреева и представители аппарата уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

На место ЧП в Шебекино отправились представители омбудсмена по правам человека
Узнать подробнее
Читайте также:
«Минуты тишины» проводят специалисты в Шебекино, чтобы услышать людей под заваламиЛюди кричат под завалами обрушившегося подъезда МКД в ШебекиноНа месте ЧП в белгородском Шебекино работают психологи МЧС России
#Алёна Мальцева#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Telegram#Спасатели#Погибшие#ВСУ#Обрушение дома в Шебекино 14 июня
Подпишитесь
Обрушение подъезда, новые опасности: что случилось в Белгородской области за неделю
Сегодня, 16:09
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
Сегодня, 08:56
«Минуты тишины» проводят специалисты в Шебекино, чтобы услышать людей под завалами
Сегодня, 15:44
Режим тишины вводили из-за важной встречи на границе Белгородской и Сумской областей
Сегодня, 15:17
52 белгородских школьника получили по 100 баллов на ЕГЭ
Сегодня, 15:40
"