«Фонарь»: в Шебекино под завалами дома погибло девять человек

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
14 июня в Шебекино обвалился подъезд многоквартирного дома из-за атаки ВСУ. По данным издания «Фонарь», количество погибших под завалами — девять человек. По данным telegram-канала Mash, в официальном списке пропавших без вести десять человек. Официальных данных о погибших на момент публикации не поступало.
Напомним, что официально из-под завалов достали пятеро пострадавших человек.
Спасательные работы продолжаются, на месте работают более 230 спасателей и 47 единиц техники. В Шебекино отправились белгородский омбудсмен по правам человека Жанна Киреева и представители аппарата уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой.