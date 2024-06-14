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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

«Первый канал» подготовил репортаж о происшествии в Шебекино

«Первый канал» подготовил репортаж о происшествии в Шебекино

14 июня 2024, 18:01
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Федеральный телеканал рассказал о происшествии в Шебекино Белгородской области. По данным «Первого канала», ВСУ ударили по дому в Шебекино ракетой «Точка-У».

«Первый канал» подготовил репортаж об атаке ВСУ на Шебекино.

«Украинские террористы днём прямой наводкой ударили по жилой многоэтажке в Шебекино», — начался репортаж телеканала.

Как сообщили в эфире, обстреляли город со стороны Волчанска Харьковской области ракетой «Точка-У».

В эфире федерального телеканала зачитали сообщения о раненных и погибших из данных губернатора. На момент выпуска эфира было известно о пяти пострадавших и двоих погибших.

Также ведущий упомянул о работе горячей линии для пострадавших и родственников.

Напомним, что по данным издания «Фонарь», под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино погибло девять человек. По данным telegram-канала Mash в официальном списке пропавших без вести десять шебекинцев.

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#Алёна Мальцева#Видео#Горячая линия#Происшествия#Шебекино#Губернатор#Первый канал#Подъезд#Харьковская область#ВСУ#Волчанск#Обрушение дома в Шебекино 14 июня
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