«Первый канал» подготовил репортаж о происшествии в Шебекино

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
«Первый канал» подготовил репортаж об атаке ВСУ на Шебекино.
«Украинские террористы днём прямой наводкой ударили по жилой многоэтажке в Шебекино», — начался репортаж телеканала.
Как сообщили в эфире, обстреляли город со стороны Волчанска Харьковской области ракетой «Точка-У».
В эфире федерального телеканала зачитали сообщения о раненных и погибших из данных губернатора. На момент выпуска эфира было известно о пяти пострадавших и двоих погибших.
Также ведущий упомянул о работе горячей линии для пострадавших и родственников.
Напомним, что по данным издания «Фонарь», под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино погибло девять человек. По данным telegram-канала Mash в официальном списке пропавших без вести десять шебекинцев.