Для родственников пострадавших в Шебекино организовали «горячую линию»

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
14 июня Шебекино Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ. В результате атаки, часть многоквартирного дома обвалилась.
Глава шебекинской администрации Владимир Жданов рассказал о работе «горячей линии» для родственников пострадавших.
Узнать о состоянии близких можно по номеру +79092081283, написал в своём Telegram-канале чиновник.
Также МЧС России сообщило, что с места трагедии вывезли уже 105 кубометров строительного мусора. Для проведения аварийно-спасательных работ ночью установили освещение. Привлечено более 330 специалистов и 73 единицы техники.