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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Для родственников пострадавших в Шебекино организовали «горячую линию»

Для родственников пострадавших в Шебекино организовали «горячую линию»

14 июня 2024, 16:57
Фото: «МЧС России»
В Шебекино из-за обстрела ВСУ обвалилась часть многоквартирного дома. Для информирования родственников пострадавших организовали «горячую линию».

14 июня Шебекино Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ. В результате атаки, часть многоквартирного дома обвалилась.

Глава шебекинской администрации Владимир Жданов рассказал о работе «горячей линии» для родственников пострадавших.

Узнать о состоянии близких можно по номеру +79092081283, написал в своём Telegram-канале чиновник.

Также МЧС России сообщило, что с места трагедии вывезли уже 105 кубометров строительного мусора. Для проведения аварийно-спасательных работ ночью установили освещение. Привлечено более 330 специалистов и 73 единицы техники.

Напомним, что по данным «Фонаря» под завалами дома погибло девять человек. Спасательные работы продолжаются. На место трагедии направили представителей уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

«Фонарь»: в Шебекино под завалами дома погибло девять человек
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