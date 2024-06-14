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Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

На месте ЧП в белгородском Шебекино работают психологи МЧС России

На месте ЧП в белгородском Шебекино работают психологи МЧС России

14 июня 2024, 15:00
Фото: МЧС России
Специалисты оказывают помощь пострадавшим при обрушении подъезда в многоквартирном доме.
Сюжет
Обстрел

В Шебекино сейчас работают психологи МЧС России. Специалисты оказывают помощь пострадавшим на месте и в больницах.

Напомним, что для родственников раненых также организовали круглосуточную горячую линию.

На месте также продолжают работать спасатели. В настоящий момент известно, что из дома удалось вызволить уже восемь человек.

Число пострадавших увеличилось до пяти человек. Троих отвезли в медицинские учреждения. Ещё двоим оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались. Жителей готовы разместить в ПВР.

Город попал под обстрел ВСУ днём 14 июня. В результате атаки обрушился подъезд жилого дома.

Кадры с места ЧП в Шебекино
Видео: МЧС России
Обрушение подъезда дома в белгородском Шебекино: что известно к этому часу?
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