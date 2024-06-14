На месте ЧП в белгородском Шебекино работают психологи МЧС России

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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В Шебекино сейчас работают психологи МЧС России. Специалисты оказывают помощь пострадавшим на месте и в больницах.
Напомним, что для родственников раненых также организовали круглосуточную горячую линию.
На месте также продолжают работать спасатели. В настоящий момент известно, что из дома удалось вызволить уже восемь человек.
Число пострадавших увеличилось до пяти человек. Троих отвезли в медицинские учреждения. Ещё двоим оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались. Жителей готовы разместить в ПВР.
Город попал под обстрел ВСУ днём 14 июня. В результате атаки обрушился подъезд жилого дома.