На место ЧП в Шебекино отправились представители омбудсмена по правам человека

Сейчас на месте работают спасатели и волонтёры. Омбудсмен по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что уполномоченная по правам человека Белгородской области Жанна Киреева и сотрудники аппарата Москальковой выехали на место для оказания возможной помощи пострадавшим.