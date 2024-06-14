На место ЧП в Шебекино отправились представители омбудсмена по правам человека

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
14 июня днём ВСУ вновь обстреляли Шебекино. В результате атаки, в многоквартирном доме обвалился подъезд.
Сейчас на месте работают спасатели и волонтёры. Омбудсмен по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что уполномоченная по правам человека Белгородской области Жанна Киреева и сотрудники аппарата Москальковой выехали на место для оказания возможной помощи пострадавшим.
Омбудсмен также прокомментировала ЧС в Шебекино:
«Очередное злодеяние ВСУ против мирных жителей России произошло в Шебекино Белгородской области. В результате ракетного удара, нанесённого со стороны Украины, разрушен жилой дом, погибли люди.»
«Огромные соболезнования семьям погибших!»
Напомним, что по предварительным данным, на месте завалов пострадало пять человек.