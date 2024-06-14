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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

На место ЧП в Шебекино отправились представители омбудсмена по правам человека

На место ЧП в Шебекино отправились представители омбудсмена по правам человека

14 июня 2024, 16:22
Фото: Соцсети Татьяны Москальковой
Разрушения в Шебекино прокомментировала омбудсмен по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Также она рассказала, что уполномоченная по правам человека Белгородской области Жанна Киреева отправилась в Шебекино, чтобы оказать возможную помощь пострадавшим.
Сюжет
Обстрел

14 июня днём ВСУ вновь обстреляли Шебекино. В результате атаки, в многоквартирном доме обвалился подъезд.

Сейчас на месте работают спасатели и волонтёры. Омбудсмен по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что уполномоченная по правам человека Белгородской области Жанна Киреева и сотрудники аппарата Москальковой выехали на место для оказания возможной помощи пострадавшим.

Омбудсмен также прокомментировала ЧС в Шебекино:

«Очередное злодеяние ВСУ против мирных жителей России произошло в Шебекино Белгородской области. В результате ракетного удара, нанесённого со стороны Украины, разрушен жилой дом, погибли люди.»
«Огромные соболезнования семьям погибших!»

Напомним, что по предварительным данным, на месте завалов пострадало пять человек.

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#Алёна Мальцева#Общество#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#ВСУ#Татьяна Москалькова#Жанна Киреева#Обрушение дома в Шебекино 14 июня
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