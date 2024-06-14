Ещё два человека погибли и один ранен во время атак ВСУ на белгородское приграничье

В Шебекинском округе в селе Муром дрон-камикадзе влетел в машину. После взрыва водитель автомобиля погиб от полученных травм. Там же в селе Архангельское во время обстрела мирный житель получил осколочные ранение. Его на машине скорой помощи отвезли в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.