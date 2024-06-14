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Published Сегодня, 20:13

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Updated Сегодня, 20:51

Гладков: четыре человека погибли от атак ВСУ 14 июня

Ещё два человека погибли и один ранен во время атак ВСУ на белгородское приграничье

14 июня 2024, 20:13
Фото: Изображение Midjourney

Гладков: четыре человека погибли от атак ВСУ 14 июня

Погибли мужчина и женщина в селе Муром и в посёлке Октябрьский, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Шебекинском округе в селе Муром дрон-камикадзе влетел в машину. После взрыва водитель автомобиля погиб от полученных травм. Там же в селе Архангельское во время обстрела мирный житель получил осколочные ранение. Его на машине скорой помощи отвезли в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Ещё один погибший — в посёлке Октябрьский в Белгородском районе. ВСУ обстреляли населённый пункт из реактивной системы залпового огня. Один снаряд попал в частный дом. От полученных ранений погибла женщина.

Ранее сообщалось, что из-под завалов обрушившегося при обстреле дома в Шебекино достали тела двоих погибших — мужчины и женщины.

Мирный житель погиб, ещё трое пострадали из-за обстрела Шебекино из РСЗО
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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Погибшие#Муром#Октябрьский#Обстрел#ВСУ#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Шебекинский округ
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