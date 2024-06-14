Ещё два человека погибли и один ранен во время атак ВСУ на белгородское приграничье

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:51
Updated Сегодня, 20:51
В Шебекинском округе в селе Муром дрон-камикадзе влетел в машину. После взрыва водитель автомобиля погиб от полученных травм. Там же в селе Архангельское во время обстрела мирный житель получил осколочные ранение. Его на машине скорой помощи отвезли в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Ещё один погибший — в посёлке Октябрьский в Белгородском районе. ВСУ обстреляли населённый пункт из реактивной системы залпового огня. Один снаряд попал в частный дом. От полученных ранений погибла женщина.
Ранее сообщалось, что из-под завалов обрушившегося при обстреле дома в Шебекино достали тела двоих погибших — мужчины и женщины.