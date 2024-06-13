Суд над экс-чиновником и раненые после атак: что случилось в Белгородской области?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Сегодня днём, 13 июня, дрон ВСУ ударил по ехавшему по дороге автомобилю. Это произошло на окраине Шебекино. Пострадали двое мирных жителей. У мужчин осколочные ранения. Один из них также получил контузию.
Раненых отвезли в областную больницу Белгорода.
Сегодня суд продлил арест бывшему замгубернатора Константину Полежаеву. Под домашним арестом экс-чиновник пробудет ещё три месяца — до 15 августа. По словам прокурора, этого времени хватит на изучение дела в суде.
Отметим, что срок ареста Полежаева должен был закончиться 20 июня. Сам Полежаев ходатайство поддержал, «за» был и адвокат обвиняемого.
Ранее Полежаев признал вину в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ. Сообщалось, что, будучи на посту замгубернатора, Полежаев получил от одной из компаний в качестве вознаграждения две машины премиум-класса.
В регионе вводят дистанционное сопровождение вызова скорой помощи. За месяц в области было проведено 200 испытаний этого формата вызова скорой.
Алгоритм действий таков: пока к пострадавшему едут медики, оператор будет консультировать звонившего в скорую, как правильно оказать первую помощь.
Планируется, что к середине лета сопровождаться консультациями будут все вызовы скорой.