bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Суд над экс-чиновником и раненые после атак: что случилось в Белгородской области?

Суд над экс-чиновником и раненые после атак: что случилось в Белгородской области?

13 июня 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
13 июня во время атаки ВСУ пострадали мирные жители, а суд продлил арест Константину Полежаеву. Также стало известно, что в регионе будут действовать новые правила вызова скорой. Подробности — в итогах дня.

Раненные при атаке ВСУ

Сегодня днём, 13 июня, дрон ВСУ ударил по ехавшему по дороге автомобилю. Это произошло на окраине Шебекино. Пострадали двое мирных жителей. У мужчин осколочные ранения. Один из них также получил контузию.

Раненых отвезли в областную больницу Белгорода.

Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском Шебекино
Узнать подробнее

Суд над Полежаевым

Сегодня суд продлил арест бывшему замгубернатора Константину Полежаеву. Под домашним арестом экс-чиновник пробудет ещё три месяца — до 15 августа. По словам прокурора, этого времени хватит на изучение дела в суде.

Отметим, что срок ареста Полежаева должен был закончиться 20 июня. Сам Полежаев ходатайство поддержал, «за» был и адвокат обвиняемого.

Ранее Полежаев признал вину в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ. Сообщалось, что, будучи на посту замгубернатора, Полежаев получил от одной из компаний в качестве вознаграждения две машины премиум-класса.

Белгородскому экс-замгубернатора Полежаеву продлили домашний арест
Узнать подробнее

Белгородцам расскажут, как оказывать первую помощь

В регионе вводят дистанционное сопровождение вызова скорой помощи. За месяц в области было проведено 200 испытаний этого формата вызова скорой.

Алгоритм действий таков: пока к пострадавшему едут медики, оператор будет консультировать звонившего в скорую, как правильно оказать первую помощь.

Планируется, что к середине лета сопровождаться консультациями будут все вызовы скорой.

Белгородцам подскажут, как правильно оказать первую помощь, пока едет скорая
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском ШебекиноБелгородскому экс-замгубернатора Полежаеву продлили домашний арестБелгородцам подскажут, как правильно оказать первую помощь, пока едет скорая
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Константин Полежаев#Шебекино#Новости Белгорода#Суды#Белгород#Итоги дня#Скорая#Атака ВСУ
Подпишитесь
Получил взяткой «Порш» и поехал на нём в Крым: рассказ о жизни Полежаева до ареста
Сегодня, 15:23
Корма — в Латвию, молочку — в Израиль, жир — в Польшу: что вывозят из Белгородчины
Сегодня, 12:29
ФСБ нашла распространявшего фейки о ВС РФ белгородца. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Сегодня, 09:51
Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском Шебекино
Сегодня, 09:29
В Белгородской области исчезли село и два посёлка
Сегодня, 10:03
Белгородский цыплёнок-бройлер занял последнее место в рейтинге Роскачества
Сегодня, 09:01
"