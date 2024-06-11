Минздрав задумался о замене оборудования в онкодиспансере Белгорода

Ранее не раз поступали жалобы на проблемы в онкодиспансере. Так, в сентябре 2023 года появилась жалоба на нехватку врачей. Интересно, что сначала это подтвердил главврач Андрей Шаманов, а затем опроверг министр Андрей Иконников.