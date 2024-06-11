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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Онкодиспансер в Белгороде

Минздрав задумался о замене оборудования в онкодиспансере Белгорода

11 июня 2024, 17:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Онкодиспансер в Белгороде

Новый рентген-аппарат появится в белгородском онкодиспансере

Медучреждение получит новый аппарат до конца июля. Вместе с тем обдумывают план по замене медицинского оборудования в следующие годы, чтобы обеспечить бесперебойное обследование пациентов, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

В белгородском онкодиспансере появится новый рентген-аппарат. Установят его до конца июля. Оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Кроме того, уже продумывается план по замене другого медоборудования. Это необходимо, чтобы обследование пациентов велось бесперебойно.

Ранее не раз поступали жалобы на проблемы в онкодиспансере. Так, в сентябре 2023 года появилась жалоба на нехватку врачей. Интересно, что сначала это подтвердил главврач Андрей Шаманов, а затем опроверг министр Андрей Иконников.

Кроме того, поступали жалобы на перебои с горячей водой и отоплением. Информацию проверил губернатор Вячеслав Гладков, после чего заявил, что медучреждение капитально отремонтируют.

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#Анна Щербинина#Белгородская область#Медицина#Новости Белгорода#Касается каждого#Онкодиспансер#Нацпроект#Белгород#Андрей иконников
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