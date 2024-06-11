Минздрав задумался о замене оборудования в онкодиспансере Белгорода

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В белгородском онкодиспансере появится новый рентген-аппарат. Установят его до конца июля. Оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Кроме того, уже продумывается план по замене другого медоборудования. Это необходимо, чтобы обследование пациентов велось бесперебойно.
Ранее не раз поступали жалобы на проблемы в онкодиспансере. Так, в сентябре 2023 года появилась жалоба на нехватку врачей. Интересно, что сначала это подтвердил главврач Андрей Шаманов, а затем опроверг министр Андрей Иконников.
Кроме того, поступали жалобы на перебои с горячей водой и отоплением. Информацию проверил губернатор Вячеслав Гладков, после чего заявил, что медучреждение капитально отремонтируют.