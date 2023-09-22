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Главврач онкодиспансера в Белгороде подтвердил острую нехватку врачей

Главврач онкодиспансера в Белгороде подтвердил острую нехватку врачей

22 сентября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Белгородка в Сети пожаловалась на то, что в онкологической поликлинике невозможно попасть на приём. В регистратуре пациентам отвечают, что уволилось несколько врачей. Кадровый дефицит подтвердил главврач онкодиспансера Андрей Шаманов.

Кадровый дефицит наблюдается в белгородском онкодиспансере. Эту информацию подтвердил главврач медицинской организации Андрей Шаманов.

Изначально по поводу проблем в онкологическом диспансере написала белгородка. По словам женщины, ей в регистратуре сказали, что уволилось несколько врачей. Людей принимают только три онколога, и никого не предупредили, что приёма по записи не будет.

«Полдня „гуляли“, чтобы попасть на приём к другому врачу. У людей и так сложилась нелёгкая ситуация в жизни: кто-то недавно после операции, а приходится днями сидеть в очереди», — пишет женщина.

Её слова подтверждает глава онкодиспансера Шаманов. По его словам, врачей действительно не хватает.

В настоящее время имеется острый кадровый дефицит в поликлиническом отделении БООД [Белгородского областного онкологического диспансера — прим. ред.]. Администрацией БООД принимаются меры для решения данной проблемы.
Андрей Шаманов, главврач белгородского онкодиспансера

Ранее в онкодиспансере сломались два аппарата СКТ из трёх. Ремонт оборудования займёт не менее двух месяцев. Пока у белгородцев есть возможность проходить процедуру в областной больнице.

В онкодиспансере Белгорода сломались два аппарата СКТ из трёх
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