Главврач онкодиспансера в Белгороде подтвердил острую нехватку врачей

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
Кадровый дефицит наблюдается в белгородском онкодиспансере. Эту информацию подтвердил главврач медицинской организации Андрей Шаманов.
Изначально по поводу проблем в онкологическом диспансере написала белгородка. По словам женщины, ей в регистратуре сказали, что уволилось несколько врачей. Людей принимают только три онколога, и никого не предупредили, что приёма по записи не будет.
«Полдня „гуляли“, чтобы попасть на приём к другому врачу. У людей и так сложилась нелёгкая ситуация в жизни: кто-то недавно после операции, а приходится днями сидеть в очереди», — пишет женщина.
Её слова подтверждает глава онкодиспансера Шаманов. По его словам, врачей действительно не хватает.
В настоящее время имеется острый кадровый дефицит в поликлиническом отделении БООД [Белгородского областного онкологического диспансера — прим. ред.]. Администрацией БООД принимаются меры для решения данной проблемы.
Андрей Шаманов, главврач белгородского онкодиспансера
Ранее в онкодиспансере сломались два аппарата СКТ из трёх. Ремонт оборудования займёт не менее двух месяцев. Пока у белгородцев есть возможность проходить процедуру в областной больнице.