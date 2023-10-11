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В онкодиспансере Белгорода почти три недели не было горячей воды

В онкодиспансере Белгорода почти три недели не было горячей воды

11 октября 2023, 18:50
Фото: 1MI
Одна из посетительниц не могла нормально принять душ из-за перебоев с температурой в душевых. По информации губернатора, всё исправили.

Жалоба о ненадлежащих условиях для стационара поступила от одной из посетительниц онкологического диспансера Марины:

«Третью неделю нахожусь на стационарном лечении в онкодиспансере. В отделении после операционной нам, женщинам лежащим, хочется принять душ, но такой возможности нет. В отделении уже третью неделю нет горячей воды: если в кранах вода тёплая, то в душевых, при хорошем раскладе, как в речке».

Губернатор не удивился такой жалобе и успел заранее обсудить всё с региональным министром здравоохранения Андреем Иконниковым. О том, что отсутствие тёплой воды в стационаре на протяжении длительного времени недопустимо, ничего сказано не было.

Министр здравоохранения Андрей Иконников доложил, что ситуация исправилась. На всякий случай завтра контрольное управление пошлю — проверим. Надеюсь, они подтвердят, что ситуация исправлена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее здесь произошла странная ситуация: белгородцы жаловались на «нездоровую» атмосферу в онкологическом диспансере. В регистратуре людям сообщили, что уволились сразу несколько онкологов. Однако позднее министр здравоохранения региона опроверг эту информацию. Также ранее были проблемы с аппаратами СКТ — сломались два и трёх, это подтвердил даже губернатор.

Глава минздрава Иконников опроверг нехватку врачей в онкодиспансере в Белгороде
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#Медицина#Горячая вода#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Белгородский онкодиспансер#Стационар#Милена Фишер
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