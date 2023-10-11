В онкодиспансере Белгорода почти три недели не было горячей воды

Ранее здесь произошла странная ситуация: белгородцы жаловались на «нездоровую» атмосферу в онкологическом диспансере. В регистратуре людям сообщили, что уволились сразу несколько онкологов. Однако позднее министр здравоохранения региона опроверг эту информацию. Также ранее были проблемы с аппаратами СКТ — сломались два и трёх, это подтвердил даже губернатор.