В онкодиспансере Белгорода почти три недели не было горячей воды

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Жалоба о ненадлежащих условиях для стационара поступила от одной из посетительниц онкологического диспансера Марины:
«Третью неделю нахожусь на стационарном лечении в онкодиспансере. В отделении после операционной нам, женщинам лежащим, хочется принять душ, но такой возможности нет. В отделении уже третью неделю нет горячей воды: если в кранах вода тёплая, то в душевых, при хорошем раскладе, как в речке».
Губернатор не удивился такой жалобе и успел заранее обсудить всё с региональным министром здравоохранения Андреем Иконниковым. О том, что отсутствие тёплой воды в стационаре на протяжении длительного времени недопустимо, ничего сказано не было.
Министр здравоохранения Андрей Иконников доложил, что ситуация исправилась. На всякий случай завтра контрольное управление пошлю — проверим. Надеюсь, они подтвердят, что ситуация исправлена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее здесь произошла странная ситуация: белгородцы жаловались на «нездоровую» атмосферу в онкологическом диспансере. В регистратуре людям сообщили, что уволились сразу несколько онкологов. Однако позднее министр здравоохранения региона опроверг эту информацию. Также ранее были проблемы с аппаратами СКТ — сломались два и трёх, это подтвердил даже губернатор.