Глава минздрава Иконников опроверг нехватку врачей в онкодиспансере в Белгороде

Белгородцы попросили Иконникова обратить внимание на «нездоровую обстановку» в онкологическом диспансере. Жители региона утверждают, что в регистратуре им сообщили об увольнении нескольких врачей. На приёме, по словам людей, были только три онколога. Пациенты также отметили, что их не предупредили о том, что записи на приём не будет. Однако глава министерства здравоохранения эту информацию опроверг.