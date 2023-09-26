Глава минздрава Иконников опроверг нехватку врачей в онкодиспансере в Белгороде

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Глава областного минздрава Андрей Иконников опроверг информацию о нехватке врачей в онкодиспансере. Ему сообщили о ситуации в медучреждении, однако чиновник утверждает, что в приём ведут семь врачей.
Белгородцы попросили Иконникова обратить внимание на «нездоровую обстановку» в онкологическом диспансере. Жители региона утверждают, что в регистратуре им сообщили об увольнении нескольких врачей. На приёме, по словам людей, были только три онколога. Пациенты также отметили, что их не предупредили о том, что записи на приём не будет. Однако глава министерства здравоохранения эту информацию опроверг.
На самом деле, никто не увольнялся за август. Один [врач — прим. ред.] уволился, один принят. Помимо этого, в онкодиспансере в одном из отделений пять человек, параллельно приходят два человека из стационара. То есть семь человек на приёме. Видим, что количество пациентов растёт, выявляемость высокая. В связи с этим увеличиваем количество врачей.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Жители Белгорода и ранее жаловались на ситуацию в Сети по этому же вопросу. Тогда обратившейся женщине ответил главврач белгородского онкодиспансера Андрей Шаманов. Правда, он заявил, что имеется острый кадровый дефицит в поликлиническом отделении.