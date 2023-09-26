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Глава минздрава Иконников опроверг нехватку врачей в онкодиспансере в Белгороде

Глава минздрава Иконников опроверг нехватку врачей в онкодиспансере в Белгороде

26 сентября 2023, 09:07
Фото: 1MI
Белгородцы рассказали о «нездоровой обстановке» в онкологическом диспансере. Пациентам в регистратуре заявили, что уволилось несколько врачей. Однако эту информацию министр здравоохранения региона опроверг.

Глава областного минздрава Андрей Иконников опроверг информацию о нехватке врачей в онкодиспансере. Ему сообщили о ситуации в медучреждении, однако чиновник утверждает, что в приём ведут семь врачей.

Белгородцы попросили Иконникова обратить внимание на «нездоровую обстановку» в онкологическом диспансере. Жители региона утверждают, что в регистратуре им сообщили об увольнении нескольких врачей. На приёме, по словам людей, были только три онколога. Пациенты также отметили, что их не предупредили о том, что записи на приём не будет. Однако глава министерства здравоохранения эту информацию опроверг.

На самом деле, никто не увольнялся за август. Один [врач — прим. ред.] уволился, один принят. Помимо этого, в онкодиспансере в одном из отделений пять человек, параллельно приходят два человека из стационара. То есть семь человек на приёме. Видим, что количество пациентов растёт, выявляемость высокая. В связи с этим увеличиваем количество врачей.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Жители Белгорода и ранее жаловались на ситуацию в Сети по этому же вопросу. Тогда обратившейся женщине ответил главврач белгородского онкодиспансера Андрей Шаманов. Правда, он заявил, что имеется острый кадровый дефицит в поликлиническом отделении.

Главврач онкодиспансера в Белгороде подтвердил острую нехватку врачей
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#Белгородская область#Медицина#Больницы#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Андрей иконников#Белгородский онкодиспансер
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