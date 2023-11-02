Белгородский онкодиспансер проверят после поступивших за два месяца 46 жалоб

Такое количество обращений по работе онкологического диспансера поступило за последние два месяца. Несмотря на то, что министр здравоохранения оценивает работу онкодиспансера как стабильную, глава региона направил в учреждение контрольную группу для обнаружения проблем.

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