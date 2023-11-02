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Белгородский онкодиспансер проверят после поступивших за два месяца 46 жалоб

Белгородский онкодиспансер проверят после поступивших за два месяца 46 жалоб

2 ноября 2023, 10:01
Фото: Midjourney
Такое количество обращений по работе онкологического диспансера поступило за последние два месяца. Несмотря на то, что министр здравоохранения оценивает работу онкодиспансера как стабильную, глава региона направил в учреждение контрольную группу для обнаружения проблем.

Местная жительница попросила губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова обратить внимание на работу онкологического диспансера и разобраться в ситуации.

Из-за нехватки врачей люди по пять-шесть часов томятся в очереди, а многим ещё нужно добраться до дома в отдалённые районы, не у всех есть личный транспорт. А врачи должны работать на износ, это физически невозможно.
Поделилась белгородка

Женщина также отметила, что пациенты вынуждены записываться на приём за две-три недели, поскольку «при данном заболевании счёт идёт на часы».

Глава региона рассказал белгородке, что жалоб на онкодиспансер поступило действительно много — с 1 сентября по 1 ноября их количество достигло 46. Гладков пообещал разобраться в ситуации, информацию он сообщит до среды, 8 ноября.

Я проговорил с министром здравоохранения Андреем Иконниковым, он сообщил, что достаточно стабильная работа. Но я перепроверил: за последние два месяца у нас 46 обращений по работе онкодиспансера. Это много, поэтому направляю туда контрольную группу. Проверим, в чём там проблема.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в конце сентября появилась информация о нехватке врачей в онкодиспансере Белгорода, однако министр здравоохранения это опроверг.

В онкодиспансере Белгорода почти три недели не было горячей воды
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#Белгородская область#Проверка#Онкодиспансер#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Александра Склярова
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