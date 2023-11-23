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Онкодиспансер в Белгороде

Проблемы с температурой есть: онкодиспансер в Белгороде проверили после жалоб

23 ноября 2023, 12:00
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Онкодиспансер в Белгороде

Онкодиспансер в Белгороде капитально отремонтируют

Пациенты не раз сообщали о проблемах в медучреждении, в том числе о нехватке врачей, холоде в палатах. На объект с проверкой приехал губернатор. Вячеслав Гладков признал, что проблемы с температурой есть. Чиновникам теперь предстоит дать предложение по утеплению стен.

23 ноября в Белгороде проверили работу онкологического диспансера. Власти выехали на объект после очередных жалоб пациентов. Только накануне прозвучала информация о том, что в палатах очень холодно.

Губернатор Вячеслав Гладков согласился, что проблемы с температурой в онкодиспансере есть. Холодно в угловых палатах. Минстрой и минздрав региона должны подготовить предложение по утеплению торцевых стен. Помимо этого, поручено заменить утеплительные элементы и отрегулировать оконные конструкции.

В 2024 году в Белгороде должны приступить к капремонту онкодиспансера.

Белгородцы неоднократно жаловались на работу медучреждения. В сентябре здесь сломалось два аппарата СКТ из трёх. Помимо этого, пациенты сообщали, что в онкодиспансере почти три недели не было горячей воды.

Были жалобы и на нехватку врачей. Интересно, что кадровый дефицит подтвердил главврач Андрей Шаманов. Однако министр здравоохранения региона Андрей Иконников с ним не согласился.

Всего же за два месяца властям поступило более 40 жалоб на работу онкодиспансера.

Сквозняк, холод в палатах: Белгородцы вновь жалуются на состояние онкодиспансера
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