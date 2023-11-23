Проблемы с температурой есть: онкодиспансер в Белгороде проверили после жалоб

Онкодиспансер в Белгороде капитально отремонтируют

Пациенты не раз сообщали о проблемах в медучреждении, в том числе о нехватке врачей, холоде в палатах. На объект с проверкой приехал губернатор. Вячеслав Гладков признал, что проблемы с температурой есть. Чиновникам теперь предстоит дать предложение по утеплению стен.