Проблемы с температурой есть: онкодиспансер в Белгороде проверили после жалоб

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23 ноября в Белгороде проверили работу онкологического диспансера. Власти выехали на объект после очередных жалоб пациентов. Только накануне прозвучала информация о том, что в палатах очень холодно.
Губернатор Вячеслав Гладков согласился, что проблемы с температурой в онкодиспансере есть. Холодно в угловых палатах. Минстрой и минздрав региона должны подготовить предложение по утеплению торцевых стен. Помимо этого, поручено заменить утеплительные элементы и отрегулировать оконные конструкции.
В 2024 году в Белгороде должны приступить к капремонту онкодиспансера.
Белгородцы неоднократно жаловались на работу медучреждения. В сентябре здесь сломалось два аппарата СКТ из трёх. Помимо этого, пациенты сообщали, что в онкодиспансере почти три недели не было горячей воды.
Были жалобы и на нехватку врачей. Интересно, что кадровый дефицит подтвердил главврач Андрей Шаманов. Однако министр здравоохранения региона Андрей Иконников с ним не согласился.
Всего же за два месяца властям поступило более 40 жалоб на работу онкодиспансера.