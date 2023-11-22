Сквозняк, холод в палатах: Белгородцы вновь жалуются на состояние онкодиспансера

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В ходе вечернего эфира белгородка попросила Вячеслава Гладкова посетить областной онкодиспансер: «Сейчас у меня там лежит сестра. Условия ужасные — сквозняк из окон, холод, антисанитария, обогреватели не разрешили. Комиссия, видимо, ходит только в новый корпус. Пусть проведут по самым проблемным местам. Таких условий нет даже в наших районных ЦРБ. Разберитесь, пожалуйста, на улице минус 11 градусов, у них очень свежо».
Вячеслав Гладков отметил, что это уже второе обращение за неделю. Учреждение проверяло контрольное управление — зафиксировали проблемы в двух угловых палатах.
Частично были приняты меры, чтобы решить проблему с температурой, которая на 3-4 градуса ниже, чем в других палатах. Но если обращение второй раз поступило, у меня нет оснований не доверять. В ближайшее время поеду сам.
Вячеслав Гладков
Напомним, что с 1 сентября по 1 ноября на онкодиспансер поступило 46 жалоб.