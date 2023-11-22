Сквозняк, холод в палатах: Белгородцы вновь жалуются на состояние онкодиспансера

В ходе вечернего эфира белгородка попросила Вячеслава Гладкова посетить областной онкодиспансер: «Сейчас у меня там лежит сестра. Условия ужасные — сквозняк из окон, холод, антисанитария, обогреватели не разрешили. Комиссия, видимо, ходит только в новый корпус. Пусть проведут по самым проблемным местам. Таких условий нет даже в наших районных ЦРБ. Разберитесь, пожалуйста, на улице минус 11 градусов, у них очень свежо».