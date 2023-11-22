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Белгородцы жалуются на холод в палатах онкодиспансера

Сквозняк, холод в палатах: Белгородцы вновь жалуются на состояние онкодиспансера

22 ноября 2023, 16:34
Фото: Midjourney

Белгородцы жалуются на холод в палатах онкодиспансера

Губернатор отметил, что это уже вторая жалоба на учреждение за неделю. Комиссия зафиксировала проблемы с температурой в двух угловых палатах онкодиспансера.

В ходе вечернего эфира белгородка попросила Вячеслава Гладкова посетить областной онкодиспансер: «Сейчас у меня там лежит сестра. Условия ужасные — сквозняк из окон, холод, антисанитария, обогреватели не разрешили. Комиссия, видимо, ходит только в новый корпус. Пусть проведут по самым проблемным местам. Таких условий нет даже в наших районных ЦРБ. Разберитесь, пожалуйста, на улице минус 11 градусов, у них очень свежо».

Вячеслав Гладков отметил, что это уже второе обращение за неделю. Учреждение проверяло контрольное управление — зафиксировали проблемы в двух угловых палатах.

Частично были приняты меры, чтобы решить проблему с температурой, которая на 3-4 градуса ниже, чем в других палатах. Но если обращение второй раз поступило, у меня нет оснований не доверять. В ближайшее время поеду сам.
Вячеслав Гладков

Напомним, что с 1 сентября по 1 ноября на онкодиспансер поступило 46 жалоб.

Белгородский онкодиспансер проверят после поступивших за два месяца 46 жалоб
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#Общество#Белгородская область#Медицина#Онкодиспансер#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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