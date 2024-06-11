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Наклейка на двери общежития с флагом Нидерландов вместо флага РФ

«Дня Нидерландов» не будет, наказания для не пустившей детей в МКД белгородки — тоже

11 июня 2024, 16:30
Фото: Владислав Ходукин / «Фонарь»
Наклейка на двери общежития с флагом Нидерландов вместо флага РФ
В общежитии под Белгородом сняли наклейку с флагом Нидерландов, а в истории о не попавших в подъезд во время ракетной опасности детях не нашли нарушений прав несовершеннолетних. Некоторые источники тем временем сообщают о смерти экс-мэра Купянска Мацегоры, в которого стреляли в Старом Осколе.

«День Нидерландов» отмечать не будут

С двери общежития в Майском пропал мишка с флагом Нидерландов. Ранее он «затерялся» среди украшений с триколором ко Дню России.

То, что спорное украшение сняли, подтвердили представители вуза. Как пишет очевидец, заведующая общежитием заявила, что ошибку могли допустить студенты. Однако белгородец утверждает, что женщина присутствовала на месте в процессе украшения.

Флаг Нидерландов вместо РФ заметили 10 июня. Наклейка появилась на двери общежития Белгородского аграрного университета в Майском.

Мишка с флагом Нидерландов пропал с двери общежития под Белгородом после скандала
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«Признаков нарушений нет»

Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых заявила, что признаков нарушения прав детей в нашумевшей истории нет. Речь идёт о ситуации, когда на улице Шаландина в Белгороде старшая по дому не пустила ребят в подъезд во время ракетной опасности. Произошло это 3 июня.

По словам Пятых, проверку провели инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. В итоге «распространяемая изначально информация не нашла своего подтверждения», сообщила детский омбудсмен.

Напомним, что ранее пенсионерка, не пустившая детей в подъезд, пыталась оправдаться тем, что дверь якобы заклинило.

«Права детей нарушены не были»: омбудсмен — о не пустившей ребят в подъезд белгородке
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Экс-мэр Купянска скончался после покушения

Геннадий Мацегора, в которого стреляли в Белгородской области, скончался. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Покушение на экс-мэра Купянска произошло в конце минувшей недели в Старом Осколе. Неизвестный стрелял в Мацегору возле его дома. В критическом состоянии пострадавшего доставили в Москву.

Геннадий Мацегора, будучи мэром Купянска, заявлял о готовности сотрудничать с РФ. После того, как город заняли ВСУ, Мацегора переехал в Старый Оскол, где работал директором физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ответственность за покушение взяло на себя ГУР Украины.

Baza: экс-мэр Купянска Мацегора, в которого стреляли в Белгородской области, умер
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