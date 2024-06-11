«Дня Нидерландов» не будет, наказания для не пустившей детей в МКД белгородки — тоже

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
С двери общежития в Майском пропал мишка с флагом Нидерландов. Ранее он «затерялся» среди украшений с триколором ко Дню России.
То, что спорное украшение сняли, подтвердили представители вуза. Как пишет очевидец, заведующая общежитием заявила, что ошибку могли допустить студенты. Однако белгородец утверждает, что женщина присутствовала на месте в процессе украшения.
Флаг Нидерландов вместо РФ заметили 10 июня. Наклейка появилась на двери общежития Белгородского аграрного университета в Майском.
Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых заявила, что признаков нарушения прав детей в нашумевшей истории нет. Речь идёт о ситуации, когда на улице Шаландина в Белгороде старшая по дому не пустила ребят в подъезд во время ракетной опасности. Произошло это 3 июня.
По словам Пятых, проверку провели инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. В итоге «распространяемая изначально информация не нашла своего подтверждения», сообщила детский омбудсмен.
Напомним, что ранее пенсионерка, не пустившая детей в подъезд, пыталась оправдаться тем, что дверь якобы заклинило.
Геннадий Мацегора, в которого стреляли в Белгородской области, скончался. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Покушение на экс-мэра Купянска произошло в конце минувшей недели в Старом Осколе. Неизвестный стрелял в Мацегору возле его дома. В критическом состоянии пострадавшего доставили в Москву.
Геннадий Мацегора, будучи мэром Купянска, заявлял о готовности сотрудничать с РФ. После того, как город заняли ВСУ, Мацегора переехал в Старый Оскол, где работал директором физкультурно-оздоровительного комплекса.
Ответственность за покушение взяло на себя ГУР Украины.