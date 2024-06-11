«Дня Нидерландов» не будет, наказания для не пустившей детей в МКД белгородки — тоже

В общежитии под Белгородом сняли наклейку с флагом Нидерландов, а в истории о не попавших в подъезд во время ракетной опасности детях не нашли нарушений прав несовершеннолетних. Некоторые источники тем временем сообщают о смерти экс-мэра Купянска Мацегоры, в которого стреляли в Старом Осколе.

Сюжет Убийство