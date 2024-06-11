Мишка с флагом Нидерландов пропал с двери общежития под Белгородом после скандала

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
С двери общежития Белгородского аграрного университета имени Горина в Майском убрали мишку с флагом Нидерландов. Об этом сообщил белгородец Владислав Ходукин, который заметил ошибку.
По словам жителя региона, заведующая общежитием заявила, что наклейку с нидерландским флагом якобы повесили студенты. При этом Ходукин утверждает, что и она при украшении общежития тоже присутствовала.
В вузе изданию «Подъём» также подтвердили, что спорной иллюстрации больше нет: «В любом случае уже убрали. Флага там уже нет, медведя убрали».
О курьёзной ситуации стало известно вчера, 10 июня. Ко Дню России общежитие в Майском решили украсить тематическими надписями и иллюстрациями с триколором. Однако на одной из наклеек заметили флаг Нидерландов вместо флага РФ.