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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

С двери общежития под Белгородом убрали мишку с флагом Нидерландов

Мишка с флагом Нидерландов пропал с двери общежития под Белгородом после скандала

11 июня 2024, 11:53
Фото: Владислав Ходукин / vk.com
С двери общежития под Белгородом убрали мишку с флагом Нидерландов

С двери общежития под Белгородом сняли мишку с флагом Нидерландов

Накануне в Сети появились фото украшенного ко Дню России общежития Белгородского ГАУ. Среди прочего внимательные очевидцы заметили мишку с флагом Нидерландов. После скандала наклейку с двери сняли.

С двери общежития Белгородского аграрного университета имени Горина в Майском убрали мишку с флагом Нидерландов. Об этом сообщил белгородец Владислав Ходукин, который заметил ошибку.

По словам жителя региона, заведующая общежитием заявила, что наклейку с нидерландским флагом якобы повесили студенты. При этом Ходукин утверждает, что и она при украшении общежития тоже присутствовала.

В вузе изданию «Подъём» также подтвердили, что спорной иллюстрации больше нет: «В любом случае уже убрали. Флага там уже нет, медведя убрали».

О курьёзной ситуации стало известно вчера, 10 июня. Ко Дню России общежитие в Майском решили украсить тематическими надписями и иллюстрациями с триколором. Однако на одной из наклеек заметили флаг Нидерландов вместо флага РФ.

Мишка с флагом Нидерландов на двери общежития под Белгородом Мишка с флагом Нидерландов на двери общежития под Белгородом
С двери общежития под Белгородом убрали мишку с флагом НидерландовС двери общежития под Белгородом убрали мишку с флагом Нидерландов
Мишка с флагом Нидерландов на двери общежития под Белгородом
Фото: Владислав Ходукин / vk.com
Ко Дню России общежитие вуза под Белгородом украсили мишкой с флагом Нидерландов
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