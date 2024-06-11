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Геннадий Мацегора

Baza: экс-мэр Купянска Мацегора, в которого стреляли в Белгородской области, умер

11 июня 2024, 15:44
Фото: «9 Канал Старый Оскол»
Геннадий Мацегора
Покушение на него совершили в Старом Осколе. В Москву бывшего мэра Купянска доставили в критическом состоянии. Ранее ответственность за произошедшее взяло на себя ГУР Украины.

Telegram-канал Baza сообщает о том, что бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора скончался. Московские врачи до последнего боролись за его жизнь, в столицу мужчину доставили в критическом состоянии.

Покушение на Мацегору произошло в Старом Осколе Белгородской области. На минувшей неделе местные жители сообщили в Сети, что слышали звуки стрельбы. Как оказалось, неизвестный выбрал целью Мацегору. Открывший огонь после стрельбы скрылся.

Геннадий Мацегора родился в 1978 году в Купянске Харьковской области. Мэром города был с 2020 года. После перехода Купянска под контроль российских войск Мацегора заявил о готовности сотрудничать с РФ. Когда город заняли ВСУ, Мацегора переехал в Белгородскую область.

В Старом Осколе Геннадий Мацегора работал директором спорткомплекса «Георгиевский».

Ранее стало известно, что ответственность за покушение взяло на себя ГУР Украины.

В Старом Осколе совершено покушение на экс-мэра Купянска Харьковской области Мацегору
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