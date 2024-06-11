Baza: экс-мэр Купянска Мацегора, в которого стреляли в Белгородской области, умер

Геннадий Мацегора родился в 1978 году в Купянске Харьковской области. Мэром города был с 2020 года. После перехода Купянска под контроль российских войск Мацегора заявил о готовности сотрудничать с РФ. Когда город заняли ВСУ, Мацегора переехал в Белгородскую область.