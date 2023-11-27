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На замглавы ВГА Харьковской области совершено покушение

На замглавы ВГА Харьковской области совершено покушение

27 ноября 2023, 16:33
Фото: 1MI
Покушение было совершено на Александра Слисаренко. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробности сообщил ТАСС глава ВГА Виталий Ганчев.

На заместителя замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Александра Слисаренко было совершено покушение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как рассказал Виталий Ганчев ТАСС, Слисаренко оказывают всю необходимую медпомощь. Детали происшествия выясняют сотрудники спецслужб.

Напомним, что за день под обстрел ВСУ попали два района Белгородской области. Под обстрелом 26 ноября оказалось село Щетиновка в Белгородском районе и хутор Старый в Волоконовском районе. Пострадавших и разрушений нет.

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#Происшествия#Покушение#Харьковская область#Алина Харина#ВГА Харьковской области#Виталий Ганчев
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