Подростка под Белгородом обвинили в покушении на убийство 7-летнего ребёнка

Пострадавший не смог позже подтвердить невиновность Захара, но мать обвиняемого считает, что на маленького ребёнка тоже надавили. Сам же Кирилл утверждал, что 14-летний парень подошёл к нему после школы, и тот решил пойти с ним, хотя до этого они не общались. Захар, рассказывает пострадавший, провёл его в своё «убежище» и там провёл по его горлу канцелярским ножом, хотя ничего к этому не вело и конфликта между ними не было.