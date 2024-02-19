Подростка под Белгородом обвинили в покушении на убийство 7-летнего ребёнка

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Жительница Таврово Наталья рассказала журналистам, что её 14-летнего сына Захара обвиняют в покушении на убийство семилетнего ребёнка. Женщина утверждает, что её сын невиновен — его просто подставили. Тем временем Захар уже около трёх месяцев находится в СИЗО.
По словам белгородки, 1 ноября, когда Захар вместе с младшим братом ушёл в магазин, к ним домой пришли полицейские с вопросами о её старшем сыне. Тогда женщина позвонила детям и попросила их вернуться домой, но их долго не было, а домой пришёл только младший. «Полицейские на это: „Он, наверное, убежал, идите его ищите“», — рассказывает Наталья.
Позже мужу Натальи рассказали, что их старшего сына задержали у школы. Родителей же в здание ОВД, по их словам, не пускали, а когда впустили, не дали увидеться с сыном. В это время его якобы на протяжении двух часов допрашивали.
Он был очень напуган. У моего сына заболевание, задержка ментального развития, и у него от страха начался нервный тик. Он просто молчал и очень быстро хлопал глазами. Поговорить с сыном один на один мне так и не разрешили, а когда я спросила, будет ли у моего сына адвокат, мне сказали: «Он вам не нужен». Всё это продолжалось до двух-трёх часов ночи, пока не пришёл незнакомый мужчина и не сказал ему писать явку с повинной.
Наталья
Женщина утверждает, что ребёнку диктовали то, что он должен говорить, и оставили его в отделении на ночь. На следующий день Наталью позвали к 11:00. В отделении она прождала ещё четыре часа, после чего узнала, что её сына якобы допрашивали с 09:00.
Позже стало известно, что мальчика обвиняют в покушении на убийство. Происшествие случилось в промышленной зоне в Таврово 1 ноября. По версии следствия, в тот день Захар гулял со знакомым мальчиком Кириллом, но они поругались, и тогда он полоснул ребёнка по горлу канцелярским ножом.
Пострадавший не смог позже подтвердить невиновность Захара, но мать обвиняемого считает, что на маленького ребёнка тоже надавили. Сам же Кирилл утверждал, что 14-летний парень подошёл к нему после школы, и тот решил пойти с ним, хотя до этого они не общались. Захар, рассказывает пострадавший, провёл его в своё «убежище» и там провёл по его горлу канцелярским ножом, хотя ничего к этому не вело и конфликта между ними не было.
Белгородка рассказывает о пострадавшем мальчике следующее.
У него дислексия, его речь очень тяжело разобрать, это не речь восьмилетнего ребёнка. Как я поняла, мальчик просто расписался в том, что написали следователи. Я думаю, что восьмилетний ребенок не начнёт давать показания со слов «по существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее…».
Наталья
Уже 3 ноября 14-летнего мальчика определили в СИЗО. Версию произошедшего от собственного сына Наталья смогла услышать только 11 ноября: тот сообщил, что приехал к заброшенным сараям вместе с пострадавшим мальчиком, а преступление совершил тот парень, который ранее хвастался об этом в школе.
Со слов сына, это совершил другой ребёнок, и он говорил об этом. Захара, оказывается, задержали ещё в тот момент, когда он вышел из магазина. К нему подъехали несколько сотрудников в штатском и повезли его на хозпостройки. Со слов моего ребёнка, это совершил другой мальчик, и он им рассказывал об этом, но они, видимо, решили, что, если у моего ребёнка задержка в психическом развитии, то он более податливый и соглашается со всем, поэтому нужно сделать виновным его. Он говорил об этом и сотрудникам СК, и полиции, и адвокату. А этот мальчик, на которого указывает Захар, в школе в компании других ребят рассказывал: «Это я сделал, а Захар — лох, я его вместо себя посадил». Об этом я узнала от младшего сына.
Наталья
Белгородка отметила, что к делу приобщены около десяти показаний её сына, но все они противоречат друг другу. По её мнению, это доказывает то, что на её сына давили.
Наталья вспомнила, как её сын давал показания заторможено и с долгими паузами, будто вспоминал то, что ему нужно сказать. «Вид у него был примерно такой же, как в те моменты, когда мы с ним во время уроков учим стих, и он не может вспомнить, что говорить дальше», — делится женщина.
В следкоме по Белгородской области сообщили, что уголовное дело в настоящий момент действительно расследуется. Однако сообщить подробности в ведомстве отказались «в интересах следствия».