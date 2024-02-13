Убил и снял на видео, чтобы показать друзьям: белгородец зарезал знакомого

Posted Вчера, 14:22
Published Вчера, 14:22
Modified Вчера, 14:24
Updated Вчера, 14:24
Ранее судимый 44-летний житель Белгородской области, уклоняясь от отбывания назначенного ему наказания в селе Засосна Красногвардейского района, совершил убийство с особой жестокостью.
Преступление произошло 8 июля 2023 года. Мужчина, будучи на работе, распивал алкоголь со знакомым. В этот момент между приятелями началась ссора, в ходе которой подсудимый разозлился и нанёс приятелю 77 ударов ножом по различным частям тела, а затем перерезал ему горло. От ранений у пострадавшего развилась острая массивная кровопотеря, из-за которой он умер на месте происшествия.
Об убийстве подсудимый сообщил своим знакомым. Он даже снял видео с жертвой на камеру мобильного телефона.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»). Суд рассмотрел материалы дела и назначил ему 16 лет и два месяца в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Наказание назначено по совокупности приговоров.