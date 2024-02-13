Убил и снял на видео, чтобы показать друзьям: белгородец зарезал знакомого

Преступление произошло 8 июля 2023 года. Мужчина, будучи на работе, распивал алкоголь со знакомым. В этот момент между приятелями началась ссора, в ходе которой подсудимый разозлился и нанёс приятелю 77 ударов ножом по различным частям тела, а затем перерезал ему горло. От ранений у пострадавшего развилась острая массивная кровопотеря, из-за которой он умер на месте происшествия.