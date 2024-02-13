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Posted Вчера, 14:22

Published Вчера, 14:22

Modified Вчера, 14:24

Updated Вчера, 14:24

Нож

Убил и снял на видео, чтобы показать друзьям: белгородец зарезал знакомого

13 февраля 2024, 14:22
Фото: 1MI
Нож

Белгородца приговорили к 16 годам тюрьмы за жестокое убийство

Мужчина жил в селе Белгородской области, где скрывался от назначенного ему наказания. Но спрятаться не удалось: в этот период белгородец убил знакомого, снял на видео жертву и показал запись своим друзьям. Суд уже рассмотрел материалы дела и назначил наказание, сообщили в прокуратуре.

Ранее судимый 44-летний житель Белгородской области, уклоняясь от отбывания назначенного ему наказания в селе Засосна Красногвардейского района, совершил убийство с особой жестокостью.

Преступление произошло 8 июля 2023 года. Мужчина, будучи на работе, распивал алкоголь со знакомым. В этот момент между приятелями началась ссора, в ходе которой подсудимый разозлился и нанёс приятелю 77 ударов ножом по различным частям тела, а затем перерезал ему горло. От ранений у пострадавшего развилась острая массивная кровопотеря, из-за которой он умер на месте происшествия.

Об убийстве подсудимый сообщил своим знакомым. Он даже снял видео с жертвой на камеру мобильного телефона.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»). Суд рассмотрел материалы дела и назначил ему 16 лет и два месяца в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Наказание назначено по совокупности приговоров.

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#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Красногвардейский район#Криминал#Белгород#Засосна#Александра Склярова#Жестокость
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