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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В Белгородской области за год на 96% выросло число убийств и покушений

14 марта 2023, 15:12
Фото: 1MI
Регион поставил антирекорд за последние десять лет по числу убийств и покушений. За год число выросло с 52 до 102 случаев, сообщает «Фонарь».

В Белгородской области зафиксировали антирекорд по количеству убийств и покушений за последние десять лет. За год число случаев выросло с 52 до 102 — на 96%.

Ранее наиболее высокий показатель был в 2011 году и составлял 85 случаев. В период с 2019 по 2021 год в регионе регистрировали примерно по 50 подобных случаев.

В 2022 году рост составил целых 96% по сравнению с 2021 годом. Теперь Белгородская область занимает 24-е место в рейтинге российских регионов по количеству этих преступлений. Ранее регион занимал 51-ю строчку.

В 2022 году до суда дошло 34 дела по убийствам и покушениям на убийство. Нераскрытым осталось только одно дело по указанным статьям.

Фото: crimestat.ru

Схожий результат показала Курская область. Курские силовики зафиксировали 89 случаев, а рост составил 53%. В Воронежской области число таких преступлений, напротив, снизилось на 5%.

Также в издании добавили, что статистики по изнасилованиям и по преступлениям, совершённым полицейскими, теперь нет в общем доступе. В региональном следкоме журналистам пояснили, что запрашиваемые сведения относятся к данным ведомственной статистики.

В Белгородской области стало больше преступлений на дорогах и улицах
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#Наталья Корявых#Преступление#Происшествия#Убийства#Статистика#Белгородская область#Покушение
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