В Белгородской области за год на 96% выросло число убийств и покушений

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В Белгородской области зафиксировали антирекорд по количеству убийств и покушений за последние десять лет. За год число случаев выросло с 52 до 102 — на 96%.
Ранее наиболее высокий показатель был в 2011 году и составлял 85 случаев. В период с 2019 по 2021 год в регионе регистрировали примерно по 50 подобных случаев.
В 2022 году рост составил целых 96% по сравнению с 2021 годом. Теперь Белгородская область занимает 24-е место в рейтинге российских регионов по количеству этих преступлений. Ранее регион занимал 51-ю строчку.
В 2022 году до суда дошло 34 дела по убийствам и покушениям на убийство. Нераскрытым осталось только одно дело по указанным статьям.
Схожий результат показала Курская область. Курские силовики зафиксировали 89 случаев, а рост составил 53%. В Воронежской области число таких преступлений, напротив, снизилось на 5%.
Также в издании добавили, что статистики по изнасилованиям и по преступлениям, совершённым полицейскими, теперь нет в общем доступе. В региональном следкоме журналистам пояснили, что запрашиваемые сведения относятся к данным ведомственной статистики.