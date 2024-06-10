Учёные: младенцы обучаются по тому же принципу, что и ChatGPT

Многие люди, особенно родители, задаются вопросом, почему младенцы так долго остаются беспомощными. В то время как другие животные, например, кони или цыплята, начинают ходить уже сразу после рождения, человеку требуется значительно больше времени — от 10 до 15 месяцев. Это приводит к повышенному риску для младенцев. Почему эволюция выбрала такой путь для нас?