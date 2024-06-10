Учёные: младенцы обучаются по тому же принципу, что и ChatGPT

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Учёные сообщают, что мозг младенцев обучается так же, как искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT. Недавние исследования показали, что в течение первого года жизни мозг ребенка активно изучает мощные базовые модели, аналогичные тем, которые используются в ИИ.
Многие люди, особенно родители, задаются вопросом, почему младенцы так долго остаются беспомощными. В то время как другие животные, например, кони или цыплята, начинают ходить уже сразу после рождения, человеку требуется значительно больше времени — от 10 до 15 месяцев. Это приводит к повышенному риску для младенцев. Почему эволюция выбрала такой путь для нас?
Недавние исследования, проведённые нейробиологами из Тринити-колледжа в Дублине могут раскрыть эту загадку. Оказывается, что мозг младенцев занят изучением сложных базовых моделей, аналогичных тем, что лежат в основе генеративного ИИ.
Ранее ученые полагали, что причина заключается в большом размере головы, из-за чего младенцы вынуждены рождаться на ранних стадиях развития. Затем мозг продолжает развиваться в течение первого года жизни. Однако новые исследования показывают, что многие системы в мозгу младенцев уже функционируют и обрабатывают информацию, поступающую от органов чувств.
Исследователи сравнили процесс обучения людей с последними моделями ИИ. Вместо того, чтобы обучать ИИ непосредственно на конкретных задачах, они сначала создали базовую модель, обучив ИИ на большом объёме данных без каких-либо специфических задач. Затем эту базовую модель дообучили для выполнения конкретных задач. Учёные предположили, что такой подход может быть аналогичным и для младенцев.
Эти исследования могут вдохновить разработку нового поколения моделей ИИ. В настоящее время базовые модели ИИ всё ещё требуют значительно больше энергии и данных, чем мозги младенцев.