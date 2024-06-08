Покушение на экс-мэра Купянска, обстрелы, жалобы жителей обсуждали сегодня белгородцы

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Нападение на Геннадия Мацегору, бывшего мэра Купянска Харьковской области, случилось вчера в Старом Осколе. Прямо у дома мужчины.Неизвестный стрелок выстрелил в него и скрылся. В результате ранения экс-мэр был экстренно доставлен в Москву в тяжёлом состоянии.
Ответственность за покушение взяли на себя представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В августе 2022 года Украина обвинила Мацегору в сотрудничестве с Российской Федерацией.
Недавно вернувшаяся в Белгород женщина прислала каналу «Белгород №1» с кадрами остановки общественного транспорта «Автовокзал». Она рассказала, что остановку оккупировали лица без определённого места жительства и живут прямо там, в мусоре.
Один из читателей Бел.Ру предположил, что там они обосновались из-за того, что местный ларёк всё ещё продолжает продавать пиво, хотя на данный момент это запрещено.
А вот местная жительница Таврово-4 обратилась в редакцию Бел.Ру с жалобой на то, что текущая канализация у детского сада на улице Пролетарской в таком состоянии находится не первый день и не первую неделю. По её словам, то же само было и зимой, а местная администрация и администрация детского сада на обращения не реагируют. По улицам распространяется неприятный запах и, как заявила белгородка, вся «антисанитария» разносится по домам и детсаду.
Утром ВСУ обстреляли Прохоровку. Пострадавших нет. Однако есть последствия на земле. Повреждены несколько домов, авто и храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Позже под обстрел попал Тишанка, Петровка и Ясные Зори. Также обошлось без пострадавших. Однако в Ясных Зорях пострадал храм. К тому же из-за обстрелов со стороны ВСУ без электроэнергии осталась часть Шебекинского горокруга.
При последней атаке ВСУ пострадали Белгород и Белгородский район. В двух МКД Белгорода выбиты окна в двух квартирах. У одного частного дома посекло кровлю, у второго — крышу гаража. 10 автомобилей оказались повреждены.
В Новосадовом попадание пришлось на забор одного из частных домов. На месте образовалась воронка. В Дубовом посекло крышу ИЖС и две машины. Повреждена линия электроснабжения. В Разумном повреждён один автомобиль.