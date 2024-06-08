Покушение на экс-мэра Купянска, обстрелы, жалобы жителей обсуждали сегодня белгородцы

А вот местная жительница Таврово-4 обратилась в редакцию Бел.Ру с жалобой на то, что текущая канализация у детского сада на улице Пролетарской в таком состоянии находится не первый день и не первую неделю. По её словам, то же само было и зимой, а местная администрация и администрация детского сада на обращения не реагируют. По улицам распространяется неприятный запах и, как заявила белгородка, вся «антисанитария» разносится по домам и детсаду.