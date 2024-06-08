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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Итоги дня

Покушение на экс-мэра Купянска, обстрелы, жалобы жителей обсуждали сегодня белгородцы

8 июня 2024, 18:08
Фото: Изображение Midjourney
Итоги дня
Пока ВСУ продолжает обстреливать Белгородскую область, в Старом Осколе совершено покушение на экс-мэра Купянска Мацегору. Он жив, но находится в тяжёлом состоянии. О тяжёлом состоянии рассказывают и белгородцы. Только о состоянии остановок города, которые заняли бездомные, и канализаций в районе.
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Пожар

Покушение на бывшего мэра Купянска в Старом Осколе

Нападение на Геннадия Мацегору, бывшего мэра Купянска Харьковской области, случилось вчера в Старом Осколе. Прямо у дома мужчины.Неизвестный стрелок выстрелил в него и скрылся. В результате ранения экс-мэр был экстренно доставлен в Москву в тяжёлом состоянии.

Ответственность за покушение взяли на себя представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В августе 2022 года Украина обвинила Мацегору в сотрудничестве с Российской Федерацией.

В Старом Осколе совершено покушение на экс-мэра Купянска Харьковской области Мацегору
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Жалобы белгородцев: «бомжатник» и потёкшая канализация

Недавно вернувшаяся в Белгород женщина прислала каналу «Белгород №1» с кадрами остановки общественного транспорта «Автовокзал». Она рассказала, что остановку оккупировали лица без определённого места жительства и живут прямо там, в мусоре.

Один из читателей Бел.Ру предположил, что там они обосновались из-за того, что местный ларёк всё ещё продолжает продавать пиво, хотя на данный момент это запрещено.

А вот местная жительница Таврово-4 обратилась в редакцию Бел.Ру с жалобой на то, что текущая канализация у детского сада на улице Пролетарской в таком состоянии находится не первый день и не первую неделю. По её словам, то же само было и зимой, а местная администрация и администрация детского сада на обращения не реагируют. По улицам распространяется неприятный запах и, как заявила белгородка, вся «антисанитария» разносится по домам и детсаду.

Белгородка пожаловалась на «бомжатник» на остановке «Автовокзал»
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«Как в Средние века»: в Таврово-4 белгородцы жалуются на текущую канализацию и запах
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Обстрелы ВСУ Белгородской области

Утром ВСУ обстреляли Прохоровку. Пострадавших нет. Однако есть последствия на земле. Повреждены несколько домов, авто и храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Позже под обстрел попал Тишанка, Петровка и Ясные Зори. Также обошлось без пострадавших. Однако в Ясных Зорях пострадал храм. К тому же из-за обстрелов со стороны ВСУ без электроэнергии осталась часть Шебекинского горокруга.

При последней атаке ВСУ пострадали Белгород и Белгородский район. В двух МКД Белгорода выбиты окна в двух квартирах. У одного частного дома посекло кровлю, у второго — крышу гаража. 10 автомобилей оказались повреждены.

В Новосадовом попадание пришлось на забор одного из частных домов. На месте образовалась воронка. В Дубовом посекло крышу ИЖС и две машины. Повреждена линия электроснабжения. В Разумном повреждён один автомобиль.

Прямой прилёт в забор ИЖС зафиксировали в Белгородском районе после атаки ВСУ
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Белгородский район#Пожар#Украина#Канализация#Новости Белгорода#Детский сад#Белгород#Купянск
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