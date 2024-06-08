Часть Шебекинского округа осталась без электроэнергии из-за обстрелов со стороны ВСУ

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Шебекино в результате попадания снаряда пострадали крыши и фасады четырёх частных домов. Также повреждены некоторые строения на участках и ограды.
Еще одно последствие — повреждена линия электропередач на территории Шебекинского городского округа. Как результат, временно без электричества остались жители посёлков Красное и Ленинский, а также частично посёлок Вознесеновка и Нежеголь.
Устранять последствия аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны РФ.
Шебекинский городской округ подвергся очередной атаке ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее тои населённых пункта области попали под удар со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших. Однако частично в сёлах и посёлках повреждена недвижимость.