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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Атака ВСУ

Часть Шебекинского округа осталась без электроэнергии из-за обстрелов со стороны ВСУ

8 июня 2024, 11:37
Атака ВСУ
После обстрела ВСУ Шебекинского городского округа повреждены дома и линия электропередачи. Несколько населённых пунктов остались без электроэнергии. Пострадавших нет.

В Шебекино в результате попадания снаряда пострадали крыши и фасады четырёх частных домов. Также повреждены некоторые строения на участках и ограды.

Еще одно последствие — повреждена линия электропередач на территории Шебекинского городского округа. Как результат, временно без электричества остались жители посёлков Красное и Ленинский, а также частично посёлок Вознесеновка и Нежеголь.

Устранять последствия аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны РФ.

Шебекинский городской округ подвергся очередной атаке ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет.

Атака ВСУАтака ВСУ
Атака ВСУ
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Ранее тои населённых пункта области попали под удар со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших. Однако частично в сёлах и посёлках повреждена недвижимость.

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