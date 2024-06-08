«Как в Средние века»: в Таврово-4 белгородцы жалуются на текущую канализацию и запах

Недавно ещё одна белгородска сообщила, что остановка общественного транспорта в Белгороде «Автовокзал» стала убежищем для лиц с неопределённым местом жительства. По остановке разбросан мусор, а «оккупанты» спят прямо на лавочках. Один из читателей Бел.Ру предположил, что это связано с незаконной продажей алкоголя в одном из ларьков.