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«Как в Средние века»: в Таврово-4 белгородцы жалуются на текущую канализацию и запах

«Как в Средние века»: в Таврово-4 белгородцы жалуются на текущую канализацию и запах

8 июня 2024, 13:38
Фото: bel.ru
На улице Пролетарской в мк-р Таврово-4 уже месяц, как пишет читательница Бел.Ру, течёт канализационный сток рядом с детсадом, источая неприятный запах. По её словам, жители уже обращались в администрацию детского сада и Тавровского сельского поселения, однако проблема не была решена.
Сюжет
Вода

Читательница Бел.Ру сообщила, что в Белгородском районе уже месяц течёт канализационный сток и распространяет неприятный запах. Ситуация образовалась в мк-р Таврово-4 по улице Пролетарской у одного из детских садов.

«Наша улица превратилась в сточную канаву, распространяя зловонные запахи. Уже не говорю, что там ходят дети, родители. И несут всю эту антисанитарию в детсад и к себе домой. Администрация детского сада и администрация Тавровского сельского поселения не реагируют. Обещают „что -то сделать“, но уже месяц по нашей улице текут нечистоты. Зимой было тоже самое. И вот ситуация повторяется», — написала белгородка редакции Бел.Ру

Женщина надеется, что о проблеме жителей Таврово-4 услышат и как можно скорее её устранят, чтобы «на наших улицах не было стока канализации, как в Средние века».

Также читательница поделилась, что, по её словам, дома воды часто не бывает, а вот «канализационные стоки в избытке».

Протечка канализации в Таврово-4
Видео: bel.ru

Недавно ещё одна белгородска сообщила, что остановка общественного транспорта в Белгороде «Автовокзал» стала убежищем для лиц с неопределённым местом жительства. По остановке разбросан мусор, а «оккупанты» спят прямо на лавочках. Один из читателей Бел.Ру предположил, что это связано с незаконной продажей алкоголя в одном из ларьков.

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