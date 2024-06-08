«Как в Средние века»: в Таврово-4 белгородцы жалуются на текущую канализацию и запах

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Читательница Бел.Ру сообщила, что в Белгородском районе уже месяц течёт канализационный сток и распространяет неприятный запах. Ситуация образовалась в мк-р Таврово-4 по улице Пролетарской у одного из детских садов.
«Наша улица превратилась в сточную канаву, распространяя зловонные запахи. Уже не говорю, что там ходят дети, родители. И несут всю эту антисанитарию в детсад и к себе домой. Администрация детского сада и администрация Тавровского сельского поселения не реагируют. Обещают „что -то сделать“, но уже месяц по нашей улице текут нечистоты. Зимой было тоже самое. И вот ситуация повторяется», — написала белгородка редакции Бел.Ру
Женщина надеется, что о проблеме жителей Таврово-4 услышат и как можно скорее её устранят, чтобы «на наших улицах не было стока канализации, как в Средние века».
Также читательница поделилась, что, по её словам, дома воды часто не бывает, а вот «канализационные стоки в избытке».
Недавно ещё одна белгородска сообщила, что остановка общественного транспорта в Белгороде «Автовокзал» стала убежищем для лиц с неопределённым местом жительства. По остановке разбросан мусор, а «оккупанты» спят прямо на лавочках. Один из читателей Бел.Ру предположил, что это связано с незаконной продажей алкоголя в одном из ларьков.