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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

БОМЖ

Белгородка пожаловалась на «бомжатник» на остановке «Автовокзал»

8 июня 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
БОМЖ
Остановка «Автовокзал» в Белгороде превратилась в «бомжатник», как рассказала местная жительница каналу «Белгород №1», из-за присутствия бездомных, которые спят на лавочках среди мусора. Один из подписчиков Бел.Ру предположил, что это вызвано продажей пива в местном ларьке.
Сюжет
Мусор

Подписчица «Белгород №1» рассказала каналу, что остановку у автовокзала такой больше назвать нельзя. После возвращения в Белгород женщина заявила, что на остановке «Автовокзал» увидела не самую лучшую картину — её оккупировали лица без определённого места жительства.

«Это на автовокзале вот такой бомжатник», — описала ситуацию белгородка в своём видео.

Из видео видно спящего на лавочке мужчину среди мусора, который высыпается из уличной мусорки и разбросан по дороге.

Как предложил один из подписчиков Бел.Ру, подобная ситуация возникла из-за того, что в местном ларьке всё ещё продают пиво:

«Добрый день там в ларьке на автовокзале пиво продают, хотя на остановках давно это делать запрещено. Вот там вся не честь и тусуется».
БОМЖ
Видео: Изображение Midjourney

А вот ранее в редакцию Бел.Ру обращался мужчина. Тоже с жалобой на бомжей. Как он рассказал, они поселились в укрытии их дома. Причём, среди них была беременная женщина. Для доказательства — приложил ролик из одного из видеохостингов. Только вот в итоге оказалось, что всё это — постановка с плохими актёрами. Что не скажешь про ситуацию на автовокзале.

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