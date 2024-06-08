Белгородка пожаловалась на «бомжатник» на остановке «Автовокзал»

А вот ранее в редакцию Бел.Ру обращался мужчина. Тоже с жалобой на бомжей. Как он рассказал, они поселились в укрытии их дома. Причём, среди них была беременная женщина. Для доказательства — приложил ролик из одного из видеохостингов. Только вот в итоге оказалось, что всё это — постановка с плохими актёрами. Что не скажешь про ситуацию на автовокзале.