Белгородка пожаловалась на «бомжатник» на остановке «Автовокзал»

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Подписчица «Белгород №1» рассказала каналу, что остановку у автовокзала такой больше назвать нельзя. После возвращения в Белгород женщина заявила, что на остановке «Автовокзал» увидела не самую лучшую картину — её оккупировали лица без определённого места жительства.
«Это на автовокзале вот такой бомжатник», — описала ситуацию белгородка в своём видео.
Из видео видно спящего на лавочке мужчину среди мусора, который высыпается из уличной мусорки и разбросан по дороге.
Как предложил один из подписчиков Бел.Ру, подобная ситуация возникла из-за того, что в местном ларьке всё ещё продают пиво:
«Добрый день там в ларьке на автовокзале пиво продают, хотя на остановках давно это делать запрещено. Вот там вся не честь и тусуется».
А вот ранее в редакцию Бел.Ру обращался мужчина. Тоже с жалобой на бомжей. Как он рассказал, они поселились в укрытии их дома. Причём, среди них была беременная женщина. Для доказательства — приложил ролик из одного из видеохостингов. Только вот в итоге оказалось, что всё это — постановка с плохими актёрами. Что не скажешь про ситуацию на автовокзале.