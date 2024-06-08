Прямой прилёт в забор ИЖС зафиксировали в Белгородском районе после атаки ВСУ

В Белгородском районе в Новосадовом зафиксировано прямое попадание боеприпаса в забор одного их ИЖС. Образовалась воронка. В Дубовом повредило крышу домовладения и хозпостройку на территории другого. В Таврово осколки посекли крышу ИЖС, два автомобиля. Также при атаке ВСУ повреждена линия электроснабжения. В Разумном — один автомобиль.