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Published Сегодня, 15:22

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Атака ВСУ

Прямой прилёт в забор ИЖС зафиксировали в Белгородском районе после атаки ВСУ

8 июня 2024, 15:22
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Атака ВСУ
В результате атак ВСУ в Новосадовом, Дубовом, Таврово и Разумном повреждены здания, автомобили и линия электроснабжения. При прямом попадании снаряда образовалась воронка и пробило забор одного из частных домов.

Согласно оперативной информации, после сбития нескольких воздушных целей ВСУ пострадавших среди мирных жителей нет.

В Белгороде повреждены два МКД. В каждом выбиты окна одной из квартир. В одном из частных домов посекло кровлю, на территории второго домовладения повреждена крыша гаража. Пострадали также 10 автомобилей.

В Белгородском районе в Новосадовом зафиксировано прямое попадание боеприпаса в забор одного их ИЖС. Образовалась воронка. В Дубовом повредило крышу домовладения и хозпостройку на территории другого. В Таврово осколки посекли крышу ИЖС, два автомобиля. Также при атаке ВСУ повреждена линия электроснабжения. В Разумном — один автомобиль.

Все оперативные и аварийные службы работают на местах.

Последствия обстрела ВСУПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
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