Прямой прилёт в забор ИЖС зафиксировали в Белгородском районе после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Согласно оперативной информации, после сбития нескольких воздушных целей ВСУ пострадавших среди мирных жителей нет.
В Белгороде повреждены два МКД. В каждом выбиты окна одной из квартир. В одном из частных домов посекло кровлю, на территории второго домовладения повреждена крыша гаража. Пострадали также 10 автомобилей.
В Белгородском районе в Новосадовом зафиксировано прямое попадание боеприпаса в забор одного их ИЖС. Образовалась воронка. В Дубовом повредило крышу домовладения и хозпостройку на территории другого. В Таврово осколки посекли крышу ИЖС, два автомобиля. Также при атаке ВСУ повреждена линия электроснабжения. В Разумном — один автомобиль.
Все оперативные и аварийные службы работают на местах.