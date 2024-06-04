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Published Сегодня, 19:35

Modified Сегодня, 19:37

Updated Сегодня, 19:37

Три женщины пострадали во время атаки ВСУ на служебный автобус

Три женщины пострадали во время атаки ВСУ на служебный автобус

4 июня 2024, 19:35
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
На окраине Шебекино дрон-камикадзе взорвался в пассажирском автобусе сельхозпредприятия. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.

В Шебекино целью для украинского БПЛА снова стал пассажирский автобус. Это был служебный транспорт сельхозпредприятия.

В результате взрыва пострадали трое сотрудников — женщин. У одной — осколочные ранения живота и левого бедра, вторая была ранена в правое бедро. Раненых доставили в областную клиническую больницу.

Ещё одной женщине стало плохо уже дома. У неё, по предварительной информации, сотрясение и контузия. Восстанавливаться она будет в горбольнице Белгорода.

В автобусе пробита крыша и выбиты стёкла. Оперативные службы выехали на место происшествия.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Евгений Грицков#Пострадавшие#Шебекино#Беспилотник#Взрыв#Обстрел#ВСУ#Пассажирский автобус#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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