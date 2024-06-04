Три женщины пострадали во время атаки ВСУ на служебный автобус

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
В Шебекино целью для украинского БПЛА снова стал пассажирский автобус. Это был служебный транспорт сельхозпредприятия.
В результате взрыва пострадали трое сотрудников — женщин. У одной — осколочные ранения живота и левого бедра, вторая была ранена в правое бедро. Раненых доставили в областную клиническую больницу.
Ещё одной женщине стало плохо уже дома. У неё, по предварительной информации, сотрясение и контузия. Восстанавливаться она будет в горбольнице Белгорода.
В автобусе пробита крыша и выбиты стёкла. Оперативные службы выехали на место происшествия.