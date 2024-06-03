bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Автобус

В Белгородской области на автобусах установят защиту от дронов

3 июня 2024, 09:36
Фото: 1MI
Автобус
Общественный транспорт оснастят средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания.

Для защиты от дронов ВСУ на пассажирских автобусах в приграничье установят средства радиоэлектронной борьбы.

То, что от нас зависит, стараемся оказывать помощь и в рамках РЭБа. На очереди — обеспечение технической оснащённости пассажирских автобусов. Я надеюсь, что в ближайшие две недели оборудование поступит. Дополнительно установим на всё, что движется с пассажирами вдоль границы.
Вячеслав Гладков

Также в настоящее время средства РЭБ установлены на 16 машинах скорой помощи. Работа по защите транспорта будет продолжена.

На 50 белгородских авто для сельхозпредприятияй поставили систему РЭБ
Узнать подробнее
Читайте также:
На 50 белгородских авто для сельхозпредприятияй поставили систему РЭБСвыше 20 машин скорой помощи в Белгородской области оборудуют средствами РЭБГладков поручил рассмотреть возможность защиты объектов АПК средствами РЭБ
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Дрон#РЭБ
Подпишитесь
В Белгороде вновь прозвучали взрывы: ПВО отразила массированную атаку
Сегодня, 09:33
Дрон-камикадзе упал и взорвался в Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 10:32
140 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины
Сегодня, 08:57
«Сделаем всё, чтобы СВО завершилась в этом году»: под Белгород перебросили «Ахмат»
Сегодня, 07:19
«Что нас теперь ждёт?» Белгородцев испугала смена формулировки о ракетной опасности
Сегодня, 07:52
«Агро-Белогорье» не до конца обеспечило безопасность сотрудников при перевозке
Сегодня, 07:46
"