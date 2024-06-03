В Белгородской области на автобусах установят защиту от дронов

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Для защиты от дронов ВСУ на пассажирских автобусах в приграничье установят средства радиоэлектронной борьбы.
То, что от нас зависит, стараемся оказывать помощь и в рамках РЭБа. На очереди — обеспечение технической оснащённости пассажирских автобусов. Я надеюсь, что в ближайшие две недели оборудование поступит. Дополнительно установим на всё, что движется с пассажирами вдоль границы.
Вячеслав Гладков
Также в настоящее время средства РЭБ установлены на 16 машинах скорой помощи. Работа по защите транспорта будет продолжена.