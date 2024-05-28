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Машина сгорела после взрыва в Белгородской области

Машина сгорела после взрыва в Белгородской области

28 мая 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ атаковали ехавший автомобиль в белгородском приграничье. О подробностях рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Днём 28 мая ВСУ атаковали с помощью БПЛА ехавший по трассе автомобиль в селе Безымено Грайворонского округа.

С беспилотника сбросили взрывное устройство. После его детонации машина полностью сгорела. Среди мирных жителей пострадавших не было.

В селе Муром взрывным устройством с беспилотника пробило заднее стекло транспортного средства. А в селе Вознесеновка в том же Шебекинском округе дрон-камикадзе влетел в капот автомобиля. Пострадавших также не было.

Ранее украинские формирования атаковали беспилотниками село Муром и грайворонское приграничье. Пострадавших не было.

Беспилотник ВСУ атаковал заправку возле Шебекино в Белгородской области
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#Евгений Грицков#Происшествия#Грайворонский горокруг#Обстрел#ВСУ#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#БПЛА
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