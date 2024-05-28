Машина сгорела после взрыва в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Днём 28 мая ВСУ атаковали с помощью БПЛА ехавший по трассе автомобиль в селе Безымено Грайворонского округа.
С беспилотника сбросили взрывное устройство. После его детонации машина полностью сгорела. Среди мирных жителей пострадавших не было.
В селе Муром взрывным устройством с беспилотника пробило заднее стекло транспортного средства. А в селе Вознесеновка в том же Шебекинском округе дрон-камикадзе влетел в капот автомобиля. Пострадавших также не было.
Ранее украинские формирования атаковали беспилотниками село Муром и грайворонское приграничье. Пострадавших не было.