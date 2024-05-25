Беспилотник ВСУ атаковал село Ясные Зори Белгородского района

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:32
Согласно оперативным данным в ходе атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на местное сельхозпредприятие. Повреждена кровля здания. Также в помещении произошло возгорание. По официальным данным, очаг возгорания уже ликвидирован пожарными. На месте работают оперативные службы.
В ходе вчерашней атаки БПЛА ВСУ вечером под огонь попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших также нет, однако оказались повреждены линии электропередачи и частное нежилое строение. Без света остались шесть населённых пунктов.