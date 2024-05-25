Беспилотник ВСУ атаковал село Ясные Зори Белгородского района

Согласно оперативным данным в ходе атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал. Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на местное сельхозпредприятие. Повреждена кровля здания. Также в помещении произошло возгорание. По официальным данным, очаг возгорания уже ликвидирован пожарными. На месте работают оперативные службы.