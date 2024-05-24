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Published Сегодня, 15:20

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ВСУ обстреляли село Поповка Белгородской области

Из-за обстрела ВСУ шесть населённых пукнтов Белгородской области остались без света

24 мая 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ обстреляли село Поповка Белгородской области

ВСУ обстреляли село Поповка Краснояружского района. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть повреждение частного нежилого строения и линии электропередачи, сообщает Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли село Поповка Краснояружского района. Пострадавших среди мирных жителкй нет, но есть повреждение частного нежилого строения.

В результате прямого попадания снаряда была повреждена линия электропередачи, это повлекло к временному отключению электричества в шести населённых пунктах. Аварийные бригады приступят к устранению последствий обстрела после согласования с Министерством обороны России, отметил губернатор.

За вчерашний день, 23 мая, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде получили повреждения одна квартира и два автобиля. В Грайворонском городском округе беспилотник атаковал школу в одном из сёл. В нескольких сёлах области зафиксированы обстрелы из гранатометов и атаки БПЛА со взрывными устройствами. Мирное население не пострадало.

Село под Белгородом второй раз за день попало под атаку ВСУ
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ
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