Из-за обстрела ВСУ шесть населённых пукнтов Белгородской области остались без света

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
ВСУ обстреляли село Поповка Краснояружского района. Пострадавших среди мирных жителкй нет, но есть повреждение частного нежилого строения.
В результате прямого попадания снаряда была повреждена линия электропередачи, это повлекло к временному отключению электричества в шести населённых пунктах. Аварийные бригады приступят к устранению последствий обстрела после согласования с Министерством обороны России, отметил губернатор.
За вчерашний день, 23 мая, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде получили повреждения одна квартира и два автобиля. В Грайворонском городском округе беспилотник атаковал школу в одном из сёл. В нескольких сёлах области зафиксированы обстрелы из гранатометов и атаки БПЛА со взрывными устройствами. Мирное население не пострадало.