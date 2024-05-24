Из-за обстрела ВСУ шесть населённых пукнтов Белгородской области остались без света

За вчерашний день, 23 мая, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде получили повреждения одна квартира и два автобиля. В Грайворонском городском округе беспилотник атаковал школу в одном из сёл. В нескольких сёлах области зафиксированы обстрелы из гранатометов и атаки БПЛА со взрывными устройствами. Мирное население не пострадало.